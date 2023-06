Suspeito é morto e facção deixa bilhete em Manaus: ‘Exemplo para não roubar’

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com sinais de tortura na manhã desta segunda-feira (19), na rua Doutor Aprígio Menezes, bairro Aparecida, Zona Centro-Sul de Manaus.

Com os braços e pernas quebrados, o corpo estava com um saco na cabeça e as mãos e pernas amarradas para trás. Com a vítima, também foi encontrado um bilhete, supostamente, da facção Comando Vermelho (CV) e um recado: “Exemplo pra não roubar no Centro”.

De acordo com os peritos, o homem teria sido morto em outro local e o corpo abandonado numa área de porto, onde foi encontrado pela população.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) segue investigando o caso.

Leia mais

Vídeo: Pistoleiro persegue e mata homem com tiro na cabeça na avenida Brasil

Homem é arrastado para área de mata e morto com 13 tiros

Traficante tenta fugir, mas é preso vendendo drogas na Compensa