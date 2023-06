Vídeo: Pistoleiro persegue e mata homem com tiro na cabeça na avenida Brasil

Homem ainda tentou fugir do atirador, mas foi alcançado e morto

Um vídeo, que está circulando nos grupos de WhatsApp, mostra o momento exato em que um pistoleiro executa Jarlan Oliveira da Silva, de 45 anos. O crime aconteceu na tarde deste domingo (18), na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, Zona Oeste da capital amazonense.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi perseguida desde a travessa Belém até ser executada na avenida Brasil. Jarlan era usuário de drogas e a PC investiga se a motivação do crime tem relação com o tráfico do local.

Um motorista ainda conseguiu flagrar o momento em que o pistoleiro, vestindo uma camisa de manga azul e bermuda, executava Jarlan com tiro na cabeça. O suspeito fugiu sem ser identificado.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

