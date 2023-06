Homem é arrastado para área de mata e morto com 13 tiros

Um homem ainda sem identificação foi assassinado a tiros durante a tarde deste domingo (18), em uma área de mata, na rua Chico Mendes, comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A equipe de perícia técnica informou que foram identificados 13 tiros no corpo da vítima, entre eles, quatro foram na cabeça, quatro nas costas, e os demais disparos afetaram outras partes do corpo do homem.

A polícia militar informou que o local do assassinato é conhecido por ser uma área vermelha e testemunhas contaram que a vítima foi levada por criminosos para ser executada na área de mata. Após o crime, os suspeitos fugiram.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo do homem e o encaminhou para ser identificado na sede do órgão. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

