David Almeida inaugura escola Professor Paulo César, às margens do rio Negro

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou, na tarde desta terça-feira, 20/6, a escola municipal Paulo César da Silva Nonato, localizada na comunidade Nova Esperança, no igarapé Tiu, zona ribeirinha da capital amazonense. A unidade de ensino foi construída do zero e tem capacidade para atender 294 estudantes da educação infantil, anos iniciais e anos finais.

O antigo prédio onde a unidade de ensino funcionava foi construído em 2000 para receber apenas 20 alunos. Mais de duas décadas depois, o espaço comportava mais de 120 crianças sem nunca ter sido reformado pelas gestões anteriores.

David Almeida afirmou que após conhecer a realidade enfrentada pelos comunitários e profissionais da educação no local, ordenou a construção da nova escola.

“Eu conheci esta escola quando verifiquei a situação do ramal da Cooperativa. A gestora me abordou e pediu para eu ver a situação da antiga escola. Quando vi de perto, fiquei transtornado. Como podemos oferecer uma educação de qualidade numa estrutura como aquela? Na hora, pedi ao então secretário Pauderney (Avelino) para fazer uma escola nova. Hoje, estamos aqui entregando uma nova unidade de ensino. Uma escola digna. Saindo de duas salas de aula para oito salas. Essa é a importância que nós damos para a educação. Não vimos aqui apenas passar uma tinta. Nós vimos dar uma nova estrutura”, enfatizou Almeida.

As obras iniciaram em agosto de 2022. A nova edificação possui oito salas de aula, sala administrativa, cozinha com refeitório, dois banheiros, três depósitos e um Centro de Tecnologias Educacionais (CTE).

O chefe do Executivo municipal destacou que já nas próximas semanas, a Prefeitura de Manaus irá iniciar um pacote de ação para substituir as últimas 12 escolas de madeiras existentes na rede municipal de ensino.

“Nós ainda temos em Manaus, na zona urbana, 12 escolas de madeira. Algumas delas usam latrina. Eu pedi celeridade, porque nos próximos dias vamos dar início à construção. Nós vamos derrubar todas as escolas de madeira e erguer escolas como essa aqui, escolas dignas. É um novo tempo, uma nova realidade para a população da cidade de Manaus. O povo chegou ao poder”, frisou Almeida.

Durante o seu discurso, a titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), professora Dulce Almeida, ratificou o compromisso da gestão de olhar para todas as zonas da cidade de Manaus, levando assim, os mesmos serviços públicos para todos os moradores da capital.

“Já inauguramos mais de 300 escolas. Só tenho que agradecer a Deus que colocou o prefeito David Almeida à frente da cidade, pois agora temos um gestor que olha pela cidade como um todo. Pode ser no Centro, na zona Norte, Leste ou Rural. Aonde tiver um manauara, um amazonense precisando da Prefeitura de Manaus, lá estará o trabalho deste prefeito que não para nunca”, afirmou a gestora.

Transformação

A gestora da unidade de ensino, Luciana Mendes, ficou muito emocionada ao relatar a visão de respeito e carinho do prefeito David Almeida para com a zona ribeirinha de Manaus, no sentido de os estudantes possuírem um ambiente lindo, limpo e agradável, em plena região amazônica.

“O antigo prédio foi demolido, após a construção da escola nova, inclusive todos materiais pedagógicos aqui também são novos. Para essa comunidade, hoje é um dia muito importante e de muita felicidade, pois nunca tínhamos tido a oportunidade de ter algo tão grande em nossa comunidade. Antes da gestão do prefeito David Almeida infelizmente a zona ribeirinha não era tão valorizada, como a zona urbana. Agora, na atual gestão, recebemos tudo novo e de qualidade, além de merenda suficiente, combustível para fazer o transporte dos alunos. A nossa comunidade tem uma história antes e depois da gestão do prefeito David Almeida. O nosso sonho foi realizado”, enfatiza a educadora.

Dignidade

Para a comunitária, Jacyara Guerra, mãe da estudante Hannah Luiza Coelho, 2 anos e 6 meses, o prédio escolar surpreendeu à comunidade pela sua grandiosidade e beleza arquitetônica. Ela ficou surpresa com o propósito da gestão atual em possibilitar o acesso à educação de qualidade em todas as zonas geográficas de Manaus.

“A obra está aprovada e vai ajudar muita criança aqui da comunidade. Não tenho nem palavras para descrever como essa escola ficou. A Prefeitura de Manaus está de parabéns. Está muito incrível”, elogiou a comunitária.

*Com informações da assessoria

