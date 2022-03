Ciro Gomes vem homenagear Jefferson Péres, lançar Carol Braz e defender Zona Franca de Manaus

A agenda de Ciro incluirá também o lançamento das pré-candidaturas de Carol Braz ao Governo do Estado e do ex-deputado estadual Luiz Castro ao Senado

Juntamente com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, o presidenciável Ciro Gomes visitará Manaus no próximo dia 17 para participar de vários eventos, incluindo uma sessão especial na Assembleia Legislativa (Aleam) em homenagem ‘in memorian’ aos 90 anos do saudoso senador Jefferson Péres.

A agenda de Ciro incluirá também o lançamento das pré-candidaturas de Carol Braz ao Governo do Estado e do ex-deputado estadual Luiz Castro ao Senado. A defesa da Zona Franca de Manaus, com seus incentivos fiscais mais uma vez ameaçados pelo Ministério da Economia, também constará da pauta de Ciro.

Dia da Mulher

O Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira (8 de março), terá vasta programação em todo o Amazonas, incluindo o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus.

O governador Wilson Lima faz balanço das inscrições do pacote de cursos do Centro de Tecnologia do Amazonas (Cetam) exclusivo para mulheres, anunciado no último sábado.

São oferecidas 4.335 vagas em 33 cursos de qualificação e as inscrições são on-line. São 3.085 vagas para Manaus e 1.125 para dez cidades do interior.

“Crédito Rosa”

O governador também destaca hoje a oferta da linha de financiamento “Crédito Rosa”.

A nova linha da Afeam vai contemplar mulheres empreendedoras com crédito de R$ 500 a R$ 21 mil.

“Manaus por Elas”

Em nome do prefeito David Almeida, a Semasc, a Semsa e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher iniciam a campanha “Manaus por Elas”, em alusão ao Mês da Mulher.

As atividades começam com a Feira para Mulheres Empreendedoras, na praça da Matriz, com a participação de mulheres atendidas pelo Centro de Referência dos Direitos da Mulher (CRDM), da Semasc, e de mulheres indígenas venezuelanas warao, acolhidas nos abrigos institucionais da prefeitura.

À noite, a partir das 18h, a sede da Semasc se ilumina de lilás, marcando a luta histórica das mulheres contra a desigualdade e a violência.

Lula pela ZFM

De acordo com o vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM), que recepcionou Lula, ontem, em parada técnica no aeroporto Eduardinho, mais importante do que qualquer questão de natureza eleitoral é a posição do presidenciável em favor da Zona Franca de Manaus.

“Esse compromisso tem um lastro, que foi o cuidado que ele teve com o Polo Industrial de Manaus quando era presidente. Além disso, Lula mostrou ser sensível com a necessidade de vantagens comparativas para o Amazonas por conta da distância logística e pelas questões ambientais”, afirmou Ramos.

Novo partido

O governador Wilson Lima (PSC) deverá anunciar em breve o seu novo destino partidário.

Ele conversa com o PL, do presidente Jair Bolsonaro, com União Brasil e o Progressistas.

Convênios

Por falar em Wilson Lima, ele assinou, na sexta-feira (04), convênios que vão destinar R$ 41 milhões para cinco municípios do interior.

Os investimentos são em infraestrutura e distribuição de água potável. As parcerias foram assinadas com os prefeitos de Amaturá, Atalaia do Norte, Guajará, São Paulo de Olivença e Tonantins.

Belão lança George

Recordista de mandatos na Assembleia Legislativa (Aleam), o deputado estadual Belarmino Lins (PP), aos 76 anos, anunciou, em evento na sexta-feira (4), a passagem de bastão para o filho, George Lins, a quem apoiará nas eleições deste ano.

Entre 1991 e 2022, o popular Belão exerceu 8 mandatos consecutivos na Casa Legislativa, que presidiu por três vezes nos biênios 2005/2006, 2007/2008 e 2009/2010.

Átila continua

Dono de 3 mandatos no Legislativo Estadual e 8 no Congresso Nacional, o deputado federal Átila Lins (PP), irmão de Belão, disse à coluna que tentará mais uma reeleição na batalha de votos deste ano.

“Ainda tenho muito óleo para queimar e vou à luta mais uma vez”, declarou o parlamentar.

8 mil contemplados

O programa “Kit Pneus”, lançado no domingo (6) pelo prefeito David Almeida, vai beneficiar mais de 8 mil trabalhadores atingidos pela pandemia do coronavírus em Manaus.

Serão contemplados dois mil taxistas, três mil mototaxistas, três mil motoboys, 300 condutores de vans escolares e outros 250 de táxi-frete.

Potássio

Estudo de dois professores da Universidade Federal de Minas Gerais, Raoni Rajão e Bruno Manzolli, pode deixar o Amazonas de fora dos planos do Governo Federal de oficializar a exploração de potássio.

Conforme os pesquisadores, é possível o país garantir autossuficiência de potássio até 2100 explorando somente as minas situadas nos Estados de Minas Gerais, Sergipe e São Paulo, excluindo a Amazônia Legal.

Combate ao crime

Em dois meses (janeiro e fevereiro de 2022), as operações da Base Arpão causaram um prejuízo superior a R$ 4 milhões ao crime na região do Rio Solimões.

Lançada pelo governador Wilson Lima em agosto de 2020, a Base combate o narcotráfico, a pirataria e os crimes ambientais na região.

Joana por concursos

A deputada Joana Darc (PL) comandou um corridão no domingo passado em apoio a um projeto de lei, de sua autoria, que estabelece a quebra da cláusula de barreiras nos concursos públicos realizados no Estado.

Joana garante que o PL não vai tirar vagas de ninguém. “Pelo contrário, vai ajudar todo o Amazonas”, destaca.

Negros na disputa

A comunidade negra prepara um candidato para disputar o Senado nas eleições de outubro no Amazonas.

O nome do ungido pelo movimento será divulgado em breve após consulta às bases negras que estão sendo feitas nos municípios amazonenses.

