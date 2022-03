Saúde: o ano começou, e agora?

Toda vez a mesma coisa, com o fim das festividades do carnaval, começamos a fazer planos e resoluções para o ano que inicia

Existe uma máxima que diz que o ano só começa depois do carnaval. Com a fim das festanças de norte a sul do país. Em relação a saúde da população a pergunta frequente é: E agora ?! O que esperar do ano de 2022 ?

Todo vez a mesma coisa, o ano começa e fazemos planos e resoluções para o novo ciclo que se inicia. O principal é a mudança de velhos hábitos. Realizar atividades físicas, ter uma alimentação balanceada, deixar de lado os vícios, são medidas essenciais para uma nova fase. Porém, sendo realista, existe uma grande distância entre planejar e agir. O ato de procrastinar, que é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois, apesar de ser um comportamento considerado normal ao ser humano, pode ser prejudicial quando começa a impedir as mudanças necessárias nesse novo momento.

No âmbito geral, o ano que passou não foi fácil. Crise do oxigênio, falta de leitos, restrição de movimentação, o próprio Isolamento social, causou na população profundas marcas. E apesar de todo o avanço, com a chegada das vacinas e imunização de grande parte da população. Não podemos esquecer. A pandemia não acabou. Ainda ronda à espreita o fantasma da infecção pela Covid-19. É isso é muito sério, se pensarmos que a doença não acometeu somente o corpo, mais de uma forma invisível, também adoeceu a mente da população. Quiçá o grande número de indivíduos sofrendo de depressão e outras doenças associadas.

Somos extremamente frágeis. Apesar da aparente sensação de controle. Nosso corpo requer cuidados que muitas vezes não danos o devido valor. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a atividade física regular ajuda a reduzir os sintomas de depressão e ansiedade, diminuir o declínio cognitivo e pode trazer melhorias para a memória e a saúde do cérebro. O que pode ajudar bastante como incentivo nesses tempos tão incertos.

A pandemia mostrou o quanto desconhecemos sobre nossa saúde. Milhares de pessoas se descobriram com comorbidades como diabetes e hipertensão, somente após à infecção pelo vírus, seja em internação hospitalar ou em investigação de urgência. Então, não importa como foi sua relação consigo durante todos os anos anteriores, novos hábitos devem ser iniciados agora para que se tenha oportunidade de desfrutar de seus benefícios.

Toda vez a mesma coisa, com o fim das festividades do carnaval, começamos a fazer planos e resoluções para o ano que inicia. Além de um momento de reflexão a oportunidade de iniciar uma nova fase e esquecer os velhos hábitos. A pandemia não acabou, e apesar de todos os percalços, continuamos seguindo adiante. Que o novo ciclo seja recheado de realizações positivas. Que a procrastinação não tenha espaço nesse novo momento e que possamos usufruir do novo ano com qualidade de vida. Nossa saúde agradece.

*Artigo de opinião de Swammy Mitozo

Swammy Mitozo é médico oftalmologista. Tem formação em Oftalmogeriatria, com especialização em Gerontologia e Saúde do Idoso. Atua como diretor clínico na Policlínica Codajás, é coordenador e pesquisador no ambulatório de oftalmologia na FUnATI (Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade ) e cursa mestrado em Doenças Tropicais e Infecciosas pela Fundação de Medicina Tropical (UEA/FMT – HVD)

