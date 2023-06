Refinaria da Amazônia anuncia nova redução nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha

Manaus (AM) – A Refinaria da Amazônia (Ream) informa a redução para as distribuidoras nos preços médios da gasolina A em 4,13%, saindo de R$ 2,78 para R$ 2,66; do diesel em suas diversas modalidades, entre 4,29% (R$ 3,14) e 4,41% (R$ 3,06), e do GLP em 3,9% (queda de R$ 0,10 por kg). Os ajustes da gasolina e do diesel são válidos a partir desta sexta-feira (30); e o GLP, a partir deste sábado (01). Esta é a terceira redução seguida da Ream no preço da gasolina A no mês de junho.

Os preços da Ream seguem critérios objetivos e transparentes de paridade internacional e são ajustados e divulgados aos distribuidores semanalmente, conforme variações dos preços do petróleo e seus derivados no mercado internacional, além de alterações do câmbio e dos custos de frete do petróleo e insumos para a região.

O preço final dos combustíveis para o consumidor não é definido pela Ream. O valor praticado nas bombas é afetado por outros fatores, como impostos, adição de etanol anidro à gasolina A e margem de lucro da distribuição e dos postos revendedores.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima defende diferencial da Zona Franca em evento com empresários do Sul e Sudeste

Confaz divulga nova tabela de preços médios de combustíveis

Desemprego cai a 8,3% com menor procura por trabalho, diz IBGE