Botafogo domina o Vasco e segue isolado na liderança

O resultado acresceu à vantagem do alvinegro no topo da tabela. Agora são 33 pontos

Rio de Janeiro (RJ) – A incerteza pairou sobre a torcida do Botafogo após a saída do técnico Luís Castro, oficializada na sexta-feira. Será que, sem seu idealizador, o time que é líder do Brasileirão conseguiria manter o rendimento? Um clássico ajuda a responder: a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, com muita autoridade num Nilton Santos pulsante debaixo de muita chuva, mostrou que o elenco alvinegro segue sabendo muito bem das armas que tem.

O resultado acresceu à vantagem do alvinegro no topo da tabela. Agora são 33 pontos, sete de vantagem sobre o Grêmio, que havia encostado no sábado ao vencer o Bahia.

Artilheiro do Brasileirão, Tiquinho não marcou, mas foi um dos grandes nomes da noite. Com grande trabalho de pivô, o camisa 9 levou perigo em praticamente todas as jogadas que tocou na bola no campo de ataque. O gol passou pelos seus pés, já no segundo tempo, em linda tabela com Luis Henrique, que entrou na área e estufou as redes na saída de Léo Jardim.

Já no fim da partida, quando mantinha o controle da partida com muito ímpeto e intensidade, Carlos Alberto ainda marcou um golaço em arrancada pela esquerda para dar números finais ao placar.

Dominado, o Vasco sentiu muito a ausência de Jair (lesionado) e teve problemas sérios na saída de bola. Quando conseguia machucar o Botafogo na transição, pecava no último passe e em movimentações equivocadas. Acabou vivendo um cenário parecido com o de boa parte dos clássicos que disputou esse ano: foi dominado e ficou acuado na maior parte do tempo, enquanto tentava as poucas estocadas nos contra-ataques.

A melhor chance do cruz-maltino veio no segundo tempo, mas num erro defensivo do Botafogo. Alex Teixeira roubou de Adryelson mas parou em Lucas Perri. A derrota, oitava em 13 jogos neste Brasileiro, volta a aprofundar a crise no cruz-maltino, 18º colocado, com 9 pontos.

*Com informações do Extra