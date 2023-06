Palmeiras bate Barcelona avança na Libertadores enquanto Timão é desclassificado da competição

Últimos jogos da primeira fase da competição internacional acontece no fim do mês de junho

O Palmeiras mostrou que é forte candidato ao título da Copa Libertadores após derrotar o Barcelona de Guayaquil (Equador) por 4 a 2 de virada, nesta quarta-feira (7) no Allianz Parque, para garantir a classificação para as oitavas de final.

Os três pontos mantiveram o Verdão na vice-liderança do Grupo C, agora com 12 pontos, mesma pontuação do líder Bolívar (Bolívia), com o qual fará um duelo direto pela primeira posição da chave no 29 de junho em São Paulo.

Apesar de ficar com a vitória final, a equipe do técnico português Abel Ferreira viu o Barcelona abrir uma vantagem de dois gols graças ao atacante Fydriszewski, que superou o goleiro Weverton aos 32 e aos 37 minutos da etapa inicial.

Mas, se a etapa inicial foi dos visitantes, o segundo tempo foi todo do Palmeiras, que iniciou a sua virada com menos de um minuto de bola rolando, quando Raphael Veiga levantou a bola na área para gol de cabeça do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez. Aos 12 veio o empate, com Piquerez, que aproveitou sobra de bola para finalizar de esquerda. Aos 24 é Artur que aproveita rebote para marcar o seu de cabeça. O placar recebe números finais aos 40, graças a gol do garoto Endrick.

Derrota na Argentina

Quem ainda busca a classificação é o Fluminense, que foi até o estádio Monumental de Ñunez para medir forças com o River Plate (Argentina). Em jogo que teve transmissão da Rádio Nacional, o Tricolor não atuou bem e acabou derrotado por 2 a 0. Porém, mesmo com o revés a equipe das Laranjeiras permaneceu liderando o Grupo D, com 9 pontos.

Após perder para o River, graças a gols de Beltrán e Barco, o Fluminense buscará a classificação diante do Sporting Cristal (Peru) no dia 27 de junho em partida que será realizada no estádio do Maracanã.

Timão desclassificado

Uma equipe que teve uma noite para esquecer foi o Corinthians, que foi até o Estádio Banco Guayaquil, em Quito (Equador), e foi derrotado por 3 a 0 pelo Independiente Del Valle para ser eliminado da competição continental.

Com o revés fora de casa, a equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo permaneceu com quatro pontos, na terceira posição do Grupo E, sem possibilidades de alcançar os equatorianos, que ocupam a segunda posição da classificação com nove pontos quando falta apenas uma rodada a ser disputada nesta etapa. No seu último compromisso pela atual Libertadores, o Timão recebe o lanterna Liverpool (Uruguai) em Itaquera no dia 28 de junho.

A vitória do Del Valle começou a ser construída aos 16 minutos do primeiro tempo com um belo gol de Hoyos, que pegou de primeira após cruzamento de Sornoza. Sete minutos depois o camisa 11 da equipe do Equador voltou a vencer o goleiro Cássio. O terceiro gol saiu apenas na etapa final, e foi obra de um velho conhecido da torcida do Corinthians, o meio-campista Sornoza, com uma batida de primeira aos 23 minutos.

Inter empata fora de casa

Atuando fora de casa, no estádio Parque Central, em Montevidéu, o Internacional teve a oportunidade de sair com a vitória diante do Nacional (Uruguai), mas acabou cedendo um empate nos minutos finais para permanecer na liderança do Grupo B, mas ainda lutando pela classificação para as oitavas.

Já aos 17 minutos do segundo tempo, o Colorado abriu o marcador com Alan Patrick, mas, já aos 43, Damiani deixou tudo igual. O Internacional decide a sua situação na Copa Libertadores no dia 28 de junho contra o Independiente Medellín (Colômbia) no estádio do Beira-Rio.

