Manaus FC e Amazonas empatam na Arena da Amazônia

Manaus (AM)- O Manaus FC jogou na tarde desta quarta-feira (2), às 15h30, na Arena da Amazônia pela terceira rodada do Campeonato Amazonense 2022. Os times empataram em 1 a 1.

No primeiro tempo o Manaus começa a trabalhar a bola no setor defensivo. Minutos depois, o Amazonas, com Diego Teles começa a se movimentar em busca de colocar o jogo na ofensiva.

O Gavião abre o placar aos 18 minutos do primeiro tempo com Vitinho e Alvinho em uma jogada sem chance de defesa. Vitinho avançou pela direita, cruzou e Alvinho tocou para o gol.

Minutos depois, a onça pintada tem oportunidade de empatar com falta e um lance de bola parada. Aos 34 minutos, o time tenta novamente e Igor Quadrado manda para fora. Com o esforço de ambos os times, o primeiro tempo finaliza com a vantagem para o Manaus FC.

A segunda fase começa com o Amazonas em busca do empate. Ibson faz bela jogada com Davis, mas a zaga do Manaus ficou esperta para tirar a bola.

Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Apostando nas mudanças, o Amazonas colocou o Edrean no lugar de Diego Teles e Soares entra na vaga de Igor Quadrado. O Manaus também mexeu saiu Silvano e Cordeiro para entrada de Jackie Chan e Thiaguinho.

Após os 20 minutos, o times tentam mais ao gol, mas sem resultados. Aos 33 minutos o Manaus quase amplia o placar com uma jogada do Vitinho. Ele bateu cruzado, mas o goleiro do Amazonas tirou. No rebote, Rogério cabeceou e mandou por cima da trave. A onça também tentou. Gabriel Davis cobrou falta na área e Edrean joga a bola para fora.

Aos 42 minutos, Gabriel Davis mostrou para o que veio. Ele marcou o gol de empate para o Amazonas. O jogador recebeu livre na grande área e bateu no cantinho do gol de Pedro Henrique.

O Manaus FC entrou em campo com Pedro, Cordeiro, Claudinho, Gutierrez, Rafael, Rogério, Gilson, Ibiapino, Vitinho, Alvinho e Silvano.

O Amazonas escalou Iago Sales, Magnum, Alison Felipe, Rubran, Diego Teles, Paulo Meneses, Ibson, Robertinho, Igor Quadrado, Gabriel Davis e Diogo Dolem.

A equipe de arbitragem contou com Weden Cardoso (árbitro), Wendell Saraiva e Noélia Chaves (auxiliares), Rodrigo Rodrigues (Quarto árbitro) e Arão José (estagiário).

Fotos: Ismael Monteiro / Manaus FC