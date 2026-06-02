Seleção Brasileira

Brasil enfrenta o Egito em amistoso decisivo para ajustes finais antes da estreia contra o Marrocos no Mundial

O técnico Carlo Ancelotti pretende realizar novos testes na Seleção Brasileira durante o amistoso contra o Egito, marcado para sábado (6), em Cleveland. A partida será o último compromisso do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo de 2026.

A equipe inicia sua caminhada no Grupo C no dia 13 de junho, quando enfrenta o Marrocos na primeira rodada do Mundial.

Ancelotti busca definir equipe ideal para a Copa

Durante o desembarque da delegação nos Estados Unidos, Ancelotti afirmou que utilizará os próximos dias para ajustar a equipe e observar diferentes alternativas táticas.

Segundo o treinador, o confronto diante dos egípcios será importante para avaliar o desempenho do elenco antes do início da competição.

“Hoje trabalhamos e depois temos três dias para nos preparar para o jogo com o Egito, para fazermos alguns testes. Depois, é nos preparar para o primeiro jogo da Copa do Mundo”, afirmou o comandante da Seleção.

Dupla de zaga titular deve ser testada pela primeira vez

O amistoso também deve marcar a primeira oportunidade para Ancelotti utilizar a dupla de zaga considerada titular para o Mundial, formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães.

Os dois defensores ainda não treinaram juntos nesta preparação. Eles se apresentaram à Seleção apenas após a final da Liga dos Campeões da Europa, assim como o atacante Gabriel Martinelli.

A expectativa é que o treinador aproveite a partida para observar o entrosamento da defesa e consolidar a estrutura da equipe para a estreia.

Mudanças táticas também estão nos planos

Além de testar a formação defensiva, Ancelotti pode promover alterações no sistema de jogo e experimentar novas opções no setor ofensivo.

O desempenho da equipe no segundo tempo da goleada por 6 a 2 sobre o Panamá servirá como base para as avaliações do treinador.

A comissão técnica busca chegar à Copa do Mundo com uma equipe equilibrada e pronta para enfrentar adversários de maior nível técnico.

Seleção realiza primeiros treinos nos Estados Unidos

Após desembarcar em Newark, a delegação brasileira seguiu para o hotel The Ridge, que servirá como base da equipe durante a competição.

O local fica próximo ao centro de treinamento escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ao MetLife Stadium, palco da partida entre Brasil e Marrocos.

O primeiro treinamento da Seleção em solo norte-americano está marcado para esta terça-feira, com atividade fechada à imprensa. O trabalho faz parte da reta final de preparação para a estreia no Mundial.

Brasil estreia contra o Marrocos

Depois do amistoso contra o Egito, a Seleção volta suas atenções para o duelo diante do Marrocos, válido pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

A expectativa é que Ancelotti utilize os últimos dias antes da estreia para definir a formação titular e ajustar os detalhes finais da equipe em busca do hexacampeonato mundial.

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