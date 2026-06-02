Seleção Uruguaia

Meia do Flamengo deixou treino da seleção uruguaia com dores musculares

O meia Arrascaeta, do Flamengo e da seleção uruguaia, deixou um treinamento da equipe nacional com dores musculares e pode ser desfalque na Copa do Mundo de 2026. O jogador passará por exames médicos para avaliar a gravidade da lesão e definir sua permanência na lista de convocados.

A informação foi divulgada pelo jornal uruguaio El País. A preocupação aumenta porque o atleta ainda se recuperava de uma fratura na clavícula sofrida no fim de abril.

Arrascaeta ainda se recuperava de lesão na clavícula

O camisa 10 não entra em campo desde o dia 29 de abril, quando sofreu uma fratura na clavícula durante a partida entre Flamengo e Estudiantes, pela Copa Libertadores.

Há cerca de duas semanas, o clube carioca liberou o meia antecipadamente para seguir o tratamento médico no Uruguai. O objetivo era acelerar a recuperação física visando a disputa da Copa do Mundo.

Agora, uma nova lesão pode comprometer a participação do jogador no principal torneio de seleções do planeta.

Uruguai estreia na Copa do Mundo em 15 de junho

A seleção uruguaia inicia sua caminhada na Copa do Mundo diante da Arábia Saudita, em partida marcada para o dia 15 de junho, em Miami.

Na sequência, a Celeste enfrenta Cabo Verde e Espanha na fase de grupos. O objetivo é garantir uma vaga nas fases eliminatórias da competição.

A comissão técnica aguarda os resultados dos exames para saber se Arrascaeta terá condições de disputar o torneio.

Arrascaeta foi destaque do Uruguai na Copa de 2022

Na Copa do Mundo de 2022, Arrascaeta foi o principal destaque da seleção uruguaia. O meia marcou os dois únicos gols da equipe na competição, na vitória por 2 a 0 sobre Gana.

Apesar da boa atuação individual, o Uruguai não conseguiu avançar para as oitavas de final e acabou eliminado ainda na fase de grupos.

Por isso, uma eventual ausência do jogador em 2026 representaria uma perda importante para a equipe comandada pela comissão técnica uruguaia.

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