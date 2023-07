Fluminense vence Inter em primeiro jogo após anúncio de Diniz na Seleção; técnico é vaiado

O Fluminense venceu o Internacional no Maracanã pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (9). A vitória por 2 a 0 marcou o primeiro encontro da torcida tricolor desde o anúncio de Fernando Diniz como técnico interino da Seleção Brasileira.

Antes de a bola rolar, no anúncio da escalação, torcedores vaiaram o treinador quando seu nome foi citado pelo sistema de som do estádio. Após o apito final, porém, a arquibancada apoiou e gritou a favor de Diniz.

Em campo, porém, o Fluminense retribuiu a tensão com alegria. O resultado foi construído ainda no primeiro tempo.

Germán Cano abriu o placar aos 25 minutos, complementando chute cruzado de Samuel Xavier. Aos 40, Marcelo bateu escanteio e o volante Martinelli desviou de cabeça, na primeira trave, sem chances de defesa para John.

Valencia estreou pelo Inter

O Internacional contou com a estreia do badalado atacante Enner Valencia, que formou o trio ofensivo ao lado de Luiz Adriano e Wanderson. O equatoriano, porém, atuou apenas no primeiro tempo, de forma discreta.

Com o resultado, o Fluminense volta ao G4, assumindo a quarta posição, com 24 pontos. Já o Inter cai para o 9º lugar, com 21 pontos.

Próximos jogos

O time de Fernando Diniz volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo (16), no clássico com o Flamengo, às 16h (de Brasília), mais uma vez no Maracanã.

Também no domingo (16), mas às 18h30 (de Brasília), o Internacional recebe o Palmeiras, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O jogo

O Fluminense iniciou a partida buscando sempre o ataque, mas esbarrando na forte marcação do rival gaúcho. Superior em campo, a equipe de Fernando Diniz chegou pela primeira vez com perigo logo aos 5 minutos, com o ex-atleticano Keno, que fez bela jogada pela direita e chutou cruzado, para defesa de John.

A iniciativa do Tricolor foi recompensada aos 24 minutos, quando a zaga do Inter cortou cruzamento, mas Samuel Xavier pegou a sobra e emendou. A bola encontrou Cano, que fez 1 a 0 no Maracanã.

O Tricolor carioca fazia um jogo controlado e não deixava o Inter se achar em campo. Soberano, o Flu marcou o segundo ainda na etapa inicial. Aos 38, Marcelo fez grande jogada e chutou para fora, com desvio na zaga colorada.

Na cobrança de escanteio, o ex-jogador do Real Madrid cobrou com perfeição para Martinelli completar o cruzamento de cabeça e marcar o segundo do jogo. Foi a primeira assistência de Marcelo depois do retorno ao Fluminense.

Inter melhora no segundo tempo

O Inter melhorou na etapa final, mas continuou sem dar trabalho a Fábio. O Fluminense, por sua vez, seguia a batida da atuação segura. Aos 24 minutos, Lelê recebeu de Keno e chutou cruzado, mas John espalmou.

O Colorado quase diminuiu nos minutos finais da partida, e seria um golaço. Aos 34 minutos, Renê cruzou para a área. Alemão, que havia acabado de entrar, aparou a bola e emendou uma bicicleta, mas a bola explodiu na trave. Até o apito final, o Flu conseguiu lidar com as investidas do rival e assegurou os três pontos no Maracanã.

Fluminense 2 x 0 Internacional

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (David Braz) e Marcelo; André, Martinelli e Lima; Lelê (John Kennedy), Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Internacional: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Gustavo Campanharo (Matheus Dias), De Pena (Alemão) e Wanderson (Jean); Enner Valencia (Aránguiz) e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

Gols: Cano, aos 24′ do 1ºT, e Martinelli, aos 39′ do 1ºT.

Cartões amarelos: Cano e Keno (Fluminense) e De Pena e Gustavo Campanharo (Internacional).

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP).

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Rafael Trombeta (PR).

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Data: 09/07/2023, domingo.

*Com informações da CNN Esportes

Leia mais:

São Paulo empata com o Bragantino, e Pato joga por 16 minutos em reestreia

PSG anuncia contratação de mais um reforço para a temporada 2023/24

Vasco perde para o Cruzeiro em São Januário e segue no Z4 do Brasileirão