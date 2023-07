Vasco perde para o Cruzeiro em São Januário e segue no Z4 do Brasileirão

Com apenas nove pontos, o Vasco continua afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 18ª colocação

O drama do Vasco no Campeonato Brasileiro teve mais um capítulo. Neste sábado, pela 14ª rodada, o Cruzeiro fez 1 a 0 no Gigante da Colina em São Januário sem público, em função da punição dada pela Justiça após confusão no estádio.

Com apenas nove pontos, o Vasco continua afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 18ª colocação, na abertura da rodada. A situação vai piorar. Coritiba e América-MG, que estão atrás na tabela, vão se enfrentar na rodada. Um deles vai passar o clube carioca.

A preocupação da torcida do Vasco só aumenta. Até aqui, foram apenas duas vitórias. A derrota deste sábado foi a nona do clube carioca no torneio. O time não consegue reagir de forma consistente. Além disso, continua à procura de um técnico. Já o Cruzeiro pulou para 21 pontos e para a oitava colocação do Brasileirão.

Com o adiamento do jogo contra o América-MG, ainda sem data, o próximo compromisso do Vasco é contra o Athletico-PR, pela 16ª rodada do Brasileirão. A data ainda não está fechada. Já o Cruzeiro recebe o Coritiba, domingo, dia 16, às 11h (de Brasília), no Independência, pela 15ª rodada.

O duelo entre Vasco e Cruzeiro

Interino, o técnico William Batista promoveu duas estreias no Vasco. Ele lançou o zagueiro Maicon, ex-Santos, e também o atacante Serginho, que estava no Giresunspor, da Turquia.

O primeiro lance de perigo foi do Vasco. Gabriel Pec foi lançado pela esquerda, invadiu a área e chutou cruzado, aos quatro minutos. A bola passou rente à trave de Rafael. Depois, o jogo esfriou.

O Vasco encontrou dificuldade para criar, embora buscasse mais o jogo. O Cruzeiro também carecia de falta de inspiração. O duelo, assim, caiu no marasmo. Contudo, quando parecia que o 0 a 0 seria o resultado da primeira etapa, a partida teve emoção. Stênio, aos 39 minutos, chutou e obrigou Léo Jardim a defender, na 1ª finalização mineira. A Raposa, no fim, conseguiu dar o bote de fato. Aos 48 minutos, Filipe Machado cobrou falta e fez 1 a 0.

O Gigante da Colina buscou um abafa e teve chance para empatar ainda no primeiro tempo. Aos 50, Mateus Carvalho recebeu na área e bateu cruzado. A bola foi para fora. O Cruzeiro foi para o intervalo em vantagem.

Sem gols na etapa final

O Vasco quase empatou aos seis minutos da etapa final. Gabriel Pec recebeu na área e bateu no alto, mas viu Rafael fazer grande defesa. O Cruzeiro respondeu em contra-ataque. Aos dez, Mateus Vital, ex-Gigante da Colina, recebeu na entrada da área e chutou. A bola desviou e foi para fora.

William Batista fez as primeiras mudanças aos 14 minutos. O técnico do Vasco colocou Jair e Rayan. Saíram Marlon Gomes e Erick Marcus. O panorama não se alterou. O comandante, então, fez mais duas trocas. Aos 23, ele lançou Carabajal e Pedro Raul. Mateus Carvalho e Serginho deixaram o campo.

O Vasco encontrava dificuldade para criar. Aos 35, Pedro Raul cruzou da esquerda, mas Rayan cabeceou por cima, sem muito perigo. Três minutos depois, Pedro Raul não conseguiu completar cruzamento da esquerda. Pec, na sequência, perdeu chance clara, aos 39, na pequena área. Ele, contudo, estava impedido, embora tenha atrapalhado Rayan.

Aos 45, o Cruzeiro teve chance para ampliar. Bruno Rodrigues foi lançado e ficou cara a cara com Léo Jardim. O goleiro abafou o atacante e salvou os cariocas. O lance não fez falta para o clube mineiro, que garantiu a vitória e aumentou o drama do Vasco no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0X1 CRUZEIRO

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 08/07/2023, sábado

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa-DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartão amarelo: Mateus Carvalho e Capasso (Vasco) e Kaiki, Robert e William (Cruzeiro)

GOL:

Cruzeiro: Filipe Machado, aos 48′ do 1ºT

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Capasso e Léo; Mateus Carvalho (Carabajal), Marlon Gomes (Jair), Luca Orellano (Alex Teixeira) e Gabriel Pec; Serginho (Pedro Raul) e Erick Marcus (Rayan).

Técnico: William Batista.

CRUZEIRO: Rafael; William, Neris, Luciano Castán e Kaiki (Paulo Vitor); Matheus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital (Gilberto); Bruno Rodrigues, Wesley (Neto Moura) e Stênio (Robert).

Técnico: Pepa.

