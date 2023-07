PSG anuncia contratação de mais um reforço para a temporada 2023/24

O Paris Saint-Germain anunciou neste sábado a contratação do meia Lee Kang-In, de 22 anos, junto ao Mallorca, da Espanha. O clube desembolsou cerca de 22 milhões de euros (R$117 milhões, na cotação atual) para contar com o sul-coreano, que se destacou na última temporada de LaLiga e assinou um contrato de cinco anos, até 2028.

Revelado pelo Valencia, Lee Kang-In marcou seis gols e distribuiu sete assistências em 39 partidas pelo Mallorca em 2022/23. O jogador sul-coreano foi eleito o melhor jogador do Mundial Sub-20 de 2019 e deixou o Valencia na temporada 2020/21.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Lee Kang-In jusqu’en 2028.



Le milieu offensif de 22 ans devient le premier joueur sud-coréen à s’engager en faveur du Club.#WelcomeLeeKangIn 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2023

Lee Kang-In é a quarta contratação do PSG nesta janela. O zagueiro Milan Skriniar, ex-Inter de Milão, o volante Manuel Ugarte, ex-Sporting e o meia-atacante Marco Asensio, ex-Real Madrid, chegaram ao clube de Paris como reforços para a temporada 2023/24. O PSG, no entanto, pode ter que lidar com a saída de Kylian Mbappé já nesta janela de transferências.

Lee Kang-In vestirá a camisa 19 do PSG (Foto: Divulgação/Site oficial do PSG)



Além dos novos jogadores, o PSG conta com Luis Enrique como seu novo treinador, após a saída de Christophe Galtier.

