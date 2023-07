São Paulo empata com o Bragantino, e Pato joga por 16 minutos em reestreia

Red Bull Bragantino e São Paulo não saíram de um empate por 0 a 0 neste domingo (9), em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico do Tricolor, Dorival Júnior, poupou seus titulares para o duelo de quinta (13), contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, no Allianz Parque. No jogo de ida, o clube do Morumbi venceu por 1 a 0.

O destaque do São Paulo em Bragança ficou por conta da reestreia de Alexandre Pato pela equipe. O atacante de 33 anos entrou aos 34 do segundo tempo no lugar de David e atuou por 16 minutos.

Com o resultado, o Bragantino viu sua sequência de quatro jogos seguidos com vitória na temporada chegar ao fim. A equipe de Pedro Caixinha agora soma 24 pontos na tabela de classificação: seis triunfos, seis empates e duas derrotas. O São Paulo termina a rodada com 22 pontos.

No próximo fim de semana, o Tricolor tem clássico pela frente: a equipe recebe o Santos, no Morumbi, às 16h do domingo (16). Já o Massa Bruta vai até o Rio de Janeiro para encarar o Botafogo, às 21h do sábado (15).

Primeiro tempo

A partida no Nabi Abi Chedid começou movimentada. Juan chutou cruzado e assustou Cleiton, enquanto Eduardo Sasha levou perigo duas vezes ao gol defendido por Jandrei. Tudo isso antes dos cinco minutos do primeiro tempo.

Aos 9, Diego Costa cabeceou bola no canto esquerdo de Cleiton, que pulou para fazer a defesa. A partir daí, foi a equipe mandante que ditou o ritmo do jogo.

Aos 20, Matheus Fernandes arriscou chute venenoso, por cima da meta são-paulina; seis minutos depois, Sasha subiu livre para cabecear, mas não conseguiu acertar a finalização em cheio; aos 29, Eric Ramires foi travado pela defesa rival no momento da finalização.

No fim do primeiro tempo, boas chances para os dois lados. Michel Araújo serviu Juan dentro da área e Cleiton defendeu o chute rasteiro; depois, Sorriso tirou de Jandrei e bateu cruzado, mas Matheus Belém salvou em cima da linha; aos 42, Eric Ramires arriscou chute colocado de longe, tirando tinta da trave direita do arqueiro tricolor.

Segundo tempo

Aos 4 da etapa final, mais uma vez em finalização de longe, Matheus Fernandes voltou a assustar Jandrei.

Com maior imposição, pouco a pouco o Bragantino foi tomando as rédeas do confronto. Em cobrança de falta perigosa, Juninho Capixaba obrigou o goleiro rival a se esticar todo para escanteio.

Perto da metade do segundo tempo, Dorival Júnior promoveu três trocas de uma vez no São Paulo, em busca da retomada na intermediária: entraram Rodrigo Nestor, Rodriguinho e Wellington Rato nos lugares de Alisson, Marcos Paulo e Michel Araújo, respectivamente.

Aos 32, depois de David perder boa chance de frente para Cleiton, Dorival chamou Alexandre Pato. O atacante, assim como os demais atletas em campo, pouco fez: o ritmo do confronto caiu e, ao apito final de Raphael Claus, o placar se manteve inalterado.

Bragantino 0 x 0 São Paulo

Bragantino: Cleiton; Luan Patrick, Eduardo (Natan) e Juninho Capixaba; Jadsom (Andrés Hurtado), Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires (Bruninho); Sorriso (Luan Cândido), Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha

São Paulo: Jandrei; Nathan, Matheus Belém (Arboleda), Diego Costa e Patryck; Méndez, Alisson (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo (Wellington Rato); David (Alexandre Pato), Juan e Marcos Paulo (Rodriguinho). Técnico: Dorival Júnior

Cartões amarelos: Vitinho e Juninho Capixaba (Bragantino); Marcos Paulo e Nathan (São Paulo)

Público: 9.411 torcedores

Renda: R$ 415.320,00

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 09 de julho de 2023 (domingo)

Horário: 16h

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

*Com informações da CNN Esportes

