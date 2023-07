Atem lança promoção com sorteio de mil prêmios instantâneos e mais 10 superprêmios

Manaus (AM) – A Distribuidora Atem lança nesta segunda-feira (10) a promoção “Férias Turbinadas”, com sorteio de 1 mil prêmios instantâneos de 20 litros de combustível cada e mais 10 superprêmios no valor de R$ 5 mil, totalizando R$ 50 mil. A promoção é válida nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Para participar, é preciso abastecer a partir de R$ 50 nos postos que tenham a bandeira Atem e que estejam participando da promoção. É preciso ter mais de 18 anos e ser pessoa física. É importante ler o regulamento completo e observar as outras condições para participar, assim como também saber quais postos aderiram à campanha. Basta acessar o endereço www.atemferiasturbinadas.com.br.

O superintendente Comercial da Distribuidora Atem, Alexandre Ferreira, explica que o objetivo da empresa é fidelizar o cliente que escolhe a bandeira Atem na hora de abastecer seu veículo.

“A Distribuidora Atem não tem postos de combustíveis, mas como detentora da marca tem um compromisso com a qualidade dos serviços e produtos dos postos que levam a bandeira da empresa”, explica. “Por isso, queremos incentivar o consumidor a prestigiar os postos com bandeira Atem”, explica Alexandre Ferreira.

Engajamento

A promoção “Férias Turbinadas” foi lançada oficialmente na quinta-feira (6), na base que fica no Distrito Industrial de Manaus e na sede administrativa da Distribuidora Atem, na Ponta Negra. Foi montado um cenário alusivo às férias onde os colaboradores recebiam as informações sobre a campanha e podiam registrar fotos. Eles receberam camisas, folhetos e foram distribuídos picolés.

Como concorrer

Durante o período de 10 de julho a 23 de agosto de 2023, o cliente que abastecer a partir de R$ 50 nos postos de bandeira Atem participantes da promoção deve solicitar o seu cupom fiscal ao frentista para concorrer a 1.000 prêmios instantâneos de 20L de combustível e 10 superprêmios de R$ 5 mil.

Para participar, o cliente deverá baixar o aplicativo Posh Cash no endereço poshcash.com.br/download-app ou na loja de aplicativos do seu celular e efetuar o cadastro na promoção. Após inserir seus dados, o participante deverá fazer a leitura do QR Code do cupom fiscal. Se for contemplado com um dos prêmios instantâneos de 20L de combustível, será notificado na hora. Ao escanear a nota fiscal, o consumidor recebe um número com o qual irá concorrer ao sorteio dos superprêmios pela loteria da Caixa.

Excepcionalmente para sete municípios do interior do Estado do Amazonas a condição de participação será a compra de combustível em valor igual ou superior a R$ 30,00, em um mesmo cupom fiscal. As cidades são: Alvarães, Carauari, Coari, Eirunepé, Lábrea, Tefé e Uarini.

Campanhas solidárias e de fidelização

A Distribuidora Atem tem a tradição de promover campanhas promocionais que incentivem as vendas, mas também contribuam com clientes e instituições sociais.

De abril a maio deste ano, a distribuidora promoveu a campanha “Faz Bem Fazer o Bem”, na qual o cliente sorteado indicaria uma instituição social para ganhar o mesmo valor de seu prêmio. Ao todo, foram premiados 10 clientes e 10 instituições sociais nos sete estados onde a campanha foi realizada.

A distribuidora é a detentora da marca Atem como revendedora para postos de abastecimento de combustíveis, levando qualidade aos interessados em administrá-los. Para ser revendedor, o proprietário do posto interessado em usar a bandeira Atem deve seguir um padrão com estrutura moderna para atender aos clientes com conforto e segurança. As equipes também devem ser treinadas para sempre atender bem, além de seguir todas as exigências da legislação nacional relativa a combustíveis, garantindo qualidade dos combustíveis e segurança na hora de abastecer.

*Com informações da assessoria

