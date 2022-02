Roteiro turístico na Arena da Amazônia é estudado em Manaus

Manaus (AM)- Equipes técnicas da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) estão em tratativas para iniciar um período-teste de visitação guiada na Arena da Amazônia.

O objetivo é inserir o estádio na rota de pontos turísticos internacionais. A estimativa inicial é que o período-teste tenha duração de três meses e conte com a presença de público previamente escolhido pelas entidades, a fim de que possa ser feita a coleta de informações sobre roteiro inicial e possíveis reajustes.

“Com as competições e eventos, a Arena da Amazônia é um ponto turístico de destaque no cenário internacional. Buscando ampliar este modelo de sucesso, o governo Wilson Lima trabalha para viabilizar um roteiro turístico consistente, com acessibilidade e que mostre os detalhes do estádio de uma maneira didática e descontraída para todo o tipo de público”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

A vice-presidente da empresa estatal, Isadora Alfaia, e a diretora de Turismo, Emmanuelle Pampolha, conheceram a sala da administração, onde se encontram a maquete da Arena da Amazônia Vivaldo Lima e a foto histórica da primeira partida na versão moderna do estádio.

Em seguida, os representantes da Faar e Amazonastur visitaram a estrutura da membrana do estádio, que mostra os aspectos autossustentáveis da Arena da Amazônia. Passaram pela Tribuna de Imprensa, a área do pódio sul, local onde ficam os anéis olímpicos, e encerraram a visita indo aos vestiários e ao campo de futebol. Ao todo, o encontro dos órgãos durou cerca de uma hora.

“O produto turístico já está formatado, a Arena da Amazônia é um produto desejado mundialmente. O que queremos alinhar são pequenos trechos durante a visitação para tornar mais agradável ao turista, minimizar o tempo, tornar a visita acessível para aqueles que têm mobilidade reduzida, cadeirantes e deficientes visuais, e com isso agregar mais um produto, com forte teor econômico ao turismo do Amazonas”, afirmou Isadora Alfaia, vice-presidente da Amazonastur.

A proposta também inclui a Arena da Amazônia no roteiro do Amazon Bus, projeto idealizado pela Amazonastur que inclui atrativos turísticos como o Teatro Amazonas e a Ponta Negra.

