Comunidade Monte Pascoal recebe nesta sexta ação solidária promovida por empresas

A proposta é unir forças para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade

Manaus (AM) – A comunidade Monte Pascoal, no bairro Monte das Oliveiras, vai receber nesta sexta-feira (21) uma ação solidária promovida pelas empresas Nova Era, Queiroz, DMN Estaleiro e Cintia Lima. Colaboradores voluntários das quatro empresas estarão na Associação Centro Social Caminho Seguro fazendo a distribuição de sopa para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

O ponto de encontro dos voluntários será na unidade do Nova Era Torres, localizada na avenida Governador José Lindoso (conhecida como avenida das Torres), 230, bairro Novo Aleixo, às 19h.

Segundo Luís Araújo, diretor de CSC do Grupo Nova Era, a proposta do sopão solidário é unir forças para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade na cidade.

“Juntas, as empresas ampliam o seu alcance e atendem muito mais pessoas. É uma ação que vai acontecer regularmente ao longo do ano, sempre em comunidades diferentes”, explicou.

O gerente de Recursos Humanos do Grupo Queiroz, Ruyter Ferro, ressalta que a responsabilidade social faz parte da agenda da empresa e é um pilar importante para todas as companhias envolvidas.

“São grandes empresas do estado, que contribuem com a economia e geração de milhares de empregos e que buscam cada vez mais ajudar a comunidade onde atuam”, destacou.

Cintia Lima, da CL Treinamentos e Comércio de Livros, reforça a importância da participação dos colaboradores que se voluntariaram para preparar e servir a sopa na comunidade.

“Essa é a primeira ação em conjunto dessas empresas e o retorno já é bastante positivo. Além de ajudar, a atividade é uma forma de inspirar as pessoas. Sabemos que se cada um fizer um pouquinho pelo próximo, teremos uma sociedade melhor”, declarou.

De acordo com o gerente geral da DMN Estaleiro, Célio Ediel, a distribuição de sopa é uma forma de se aproximar das pessoas.

“Mais do que um prato de sopa os voluntários levam escuta, uma palavra de conforto e incentivo às famílias”, disse.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Temporada da pesca de pirarucu no Amazonas mostra otimismo esse ano, segundo Ibama

Governo do Amazonas firma acordo com MP-AM para combater crime organizado

Prefeitura de Manaus inaugura ‘Ycamiabas – Casa de Acolhimento para Mulheres’