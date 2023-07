Sebrae Amazonas oferta cursos de inovação, marketing e 5S neste mês

As oficinas e palestras ocorrerão na unidade do Centro, com inscrições abertas no site do Sebrae

Manaus (AM) – Na reta final de julho, os micros e pequenos empreendedores de Manaus encontrarão no Sebrae Amazonas uma agenda de capacitação voltada às vendas no digital, inovação, marketing pessoal e 5S. Ela ocorrerá no Sebrae Sede, na Avenida Leonardo Malcher, Centro, com valores e horários variados. As inscrições podem ser feitas no am.loja.sebrae.com.br.

Nesta terça-feira (25), às 19h, o tema será inovação, com a oficina gratuita “Canva e ChatGPT – ferramentas gratuitas para o marketing do seu negócio”. O programa terá duas horas de duração e levará os participantes a entenderem o que é o ChatGPT, bem como identificar oportunidades de utilização da ferramenta para potencializar negócios e elaborar estratégias para a sua utilização.

Também nesta terça, às 14h, terá início a oficina “Filosofia 5S: a base da qualidade”, que vai orientar à implantação dessa prática nos pequenos negócios, a fim de otimizar recursos, combater desperdícios, garantir o bem-estar e respeitar a relação com o meio ambiente. Serão 8 horas de grade, finalizando na tarde de quarta-feira (26). O investimento é de R$ 100,00.

Às 19h de quarta-feira, os empreendedores que enfrentam dificuldades em desenvolver a comunicação pessoal encontrarão inspiração na palestra ‘Marketing pessoal – Quando o negócio é você’. Por meio de dicas e técnicas, os participantes poderão obter um melhor desempenho em relação a marca pessoal, a postura e conexão com clientes. A palestra terá 2h de duração, sob um investimento de apenas R$ 25.

Já na quinta-feira (27), a partir das 13h30, a oficina “Como vender mais através da presença digital” levará o empreendedor a aprender na prática os pilares da presença digital, assim como desenvolver estratégias de marketing digital customizadas para o seu modelo de negócio, buscando melhores resultados. A programação terá 4h e ocorrerá sob um investimento de apenas R$ 40.

Após realizar a inscrição online em qualquer um desses eventos, o interessado receberá um e-mail de confirmação. Pela página principal da Loja virtual, o evento estará em destaque em “Seu Próximo Evento”. Mais informações podem ser consultadas via telefone ou WhatsApp pelo 0800-570-0800.

Mais capacitação

No am.loja.sebrae.com.br estão disponíveis eventos e conteúdos digitais que podem alavancar negócios e produtos, com cursos sobre gestão, marketing, inovação, entre outras áreas. Já o portal www.sebrae.com.br disponibiliza um time de especialistas em pequenos negócios prontos para conversar sobre diversos assuntos relacionados a abertura e gestão de negócios.

*Com informações da assessoria

