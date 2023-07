‘Rajada de tiros’: casal é executado a tiros na frente de rodoviária

Um casal foi executado em frente a uma rodoviária na noite desta quinta-feira (27) na rua Euclides, em Rondônia. O motorista ainda conseguiu sair do veículo, mas caiu morto do lado de fora. A mulher foi executada dentro do automóvel.

Os investigadores da 1ª Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV) foram ao local e deram início a apuração do crime. As vítimas foram identificadas como Helielton Cardoso Pestana, de 47 anos, e a mulher como Maria da Conceição Batista das Neves, de 25 anos.

De acordo com as informações dos agentes da Polícia Civil, o casal estava dentro de um carro modelo Classic, quando uma dupla de criminosos chegaram atirando na mulher e no homem.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção dos corpos e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil da Rondônia por meio da Derccv.

