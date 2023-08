Os casos de roubos a residências caíram 38% em Manaus, entre os meses de janeiro a junho deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. O coronel da Polícia Militar Frank Eduardo, que monitora esse tipo de crime pela Secretaria de Estado de Segurança pública, destacou que a redução é resultado do aumento das operações policiais por parte da SSP-AM, da PMAM e Polícia Civil e, ainda, da interação entre a comunidade e a PMAM por meio do projeto Rede de Vizinhos Protegidos.

“Com maior presença policial, consequentemente, conseguimos um maior controle na incidência de roubos e por fim trazemos maior segurança para a população. Também orientamos a população caso ocorra roubo ou furto, que a vítima registre um Boletim de Ocorrência (BO), relatando o ocorrido com o máximo de detalhes e outras possíveis informações que possam ajudar na investigação do crime”, orientou o coronel Frank.

A autoridade informou, ainda, que a SSP-AM, em conjunto com as demais forças de Segurança e Salvamento, vai seguir intensificando as ações para manter os índices de roubos em redução e oferecer maior sensação de segurança à população.

Rede de vizinhos protegidos

A Rede de Vizinhos Protegidos visa a interação entre comunidade e Polícia Militar. Através de grupos de WhatsApp, os moradores e o Supervisor de Área (SA) ficam diretamente conectados para qualquer atitude suspeita nas redondezas de suas casas, tendo a ferramenta como modo imediato de acionar o apoio policial, por meio de uma ligação.

Conforme o coronel, a projeto é uma ferramenta a mais, utilizada pelas forças de segurança; e quanto maior for à adesão por parte da comunidade, maior será a sua eficiência.

“A partir deste segundo semestre, pretendemos expandir o programa “Rede de vizinhos protegidos’’, que consiste em que os vizinhos participem de grupos nas redes sociais, por meio das quais podem se comunicar, caso percebam alguma tentativa de roubo na vizinhança e de imediato, acionar o policiamento da área”, informou o coronel.

*Com informações da assessoria

