Uma família foi feita refém durante um assalto à uma residência na rua do Cruzeiro, bairro Betânia, Zona Sul de Manaus, durante a manhã desta terça-feira (27).

De acordo com as vítimas, a moradora da residência estava varrendo a área da casa, quando criminosos invadiram o espaço e renderam os habitantes do lugar.

Mais de 60 armas entre letais e não letais, R$300 mil reais e um carro da família foram roubados durante a ação.

O morador, que é advogado e colecionador de armas, disse à polícia que os suspeitos pareciam saber de todas as informações da casa, do dinheiro e do armamento.

Os suspeitos ainda não foram identificados, mas que as câmeras de segurança ajudarão na investigação do crime.

