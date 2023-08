Prefeitura leva operação ‘Trânsito Seguro’ à zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Em mais uma operação para ordenar e fiscalizar o trânsito da cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta terça-feira, 8/8, a operação “Trânsito Seguro”, na avenida Autaz Mirim, na zona Leste da capital.

Com apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar, agentes de trânsito do IMMU abordaram motocicletas e carros, para verificar condições dos veículos e as documentações.

O diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, explicou que a nova legislação ampliou a atuação dos agentes de trânsito e, por isso, essas fiscalizações serão mais constantes na cidade.

“O grande objetivo é fazer uma fiscalização mais ampla, porque a Lei Federal 14.599, de 20 de junho de 2023, ampliou o poder de fiscalização dos órgãos de trânsito municipais, por intermédio do artigo 24, que autoriza o IMMU a fiscalizar agora a documentação de veículos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor. Antes só era possível fazer esta situação por meio do um convênio, no entanto, a nova legislação amplia o poder de fiscalização dos municípios”, explicou Ventilari.

O motoboy Júlio César Araújo de Castro, 27 anos, elogiou a fiscalização. “Fiquei surpreso com a fiscalização, mas acho muito positiva, porque traz mais segurança a todos, especialmente, para quem trabalha todo dia no trânsito da cidade”, opinou o profissional.

*Com informações da assessoria

