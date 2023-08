Região Norte registrou redução de 1,84% no preço médio do etanol, aponta levantamento

A região apresentou as maiores médias do País para todos os combustíveis no período

De acordo com dados da última análise do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, na Região Norte o preço médio do litro do etanol fechou a primeira quinzena de agosto a R$ 4,80, após redução de 1,84%, ante o mês anterior.

O diesel comum ficou 0,53% mais caro, e fechou a R$ 5,67, enquanto o tipo S-10 aumentou 1,09% se comparado a julho, sendo comercializado a R$ 5,57. Já a gasolina manteve o mesmo preço do mês anterior, R$ 6,16.

“Entre os destaques nacionais, o Amapá registrou as maiores médias para o diesel comum e para o S-10. A gasolina foi considerada a opção mais vantajosa para abastecimento no Acre, Pará, em Rondônia e no Tocantins. Vale ressaltar que o etanol é ecologicamente mais vantajoso para abastecimento, por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, aponta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis, levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log , com uma robusta estrutura de data science, que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, com grande confiabilidade, devido à quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo.

Tabelas com as médias de cada Estado da Região Norte:

Variações e correlação gasolina x etanol

