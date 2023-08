Dia do Estagiário: Experiência é essencial na formação de profissionais capitados

Manaus (AM) – Nesta sexta-feira, dia 18 de agosto, celebra-se o Dia do Estagiário, data que destaca a importante contribuição dessa fase tanto na rotina das empresas quanto para a formação dos futuros profissionais. Segundo a última pesquisa da Associação Brasileira de Estágios (Abres), o país possuía, até 2020, cerca de 900 mil estagiários, sendo 214 mil de nível médio e técnico, e 686 mil de nível superior. Na região Norte, eram 23 mil estagiários nas duas modalidades.

De acordo com a Lei 11.788/2008, que rege atualmente as normas dessas contratações, o estágio faz parte do projeto pedagógico dos cursos, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional, uma oportunidade crucial para os estudantes experimentarem, na prática, o que aprenderam em sala de aula, consolidando conhecimentos e desenvolvendo habilidades essenciais para a sua futura carreira.

Richaelly Pinheiro dos Santos, 23, finalista do curso de farmácia, celebrará o primeiro Dia do Estagiário com uma grande oportunidade. No próximo dia 21 de agosto, ela inicia o estágio supervisionado em uma das lojas do Grupo Tapajós, empresa sediada em Manaus.

“Fiquei sabendo da vaga pela faculdade. Lá, eles valorizam muito essa companhia, pelo desempenho que vem tendo no mercado de medicamentos. Espero aprender muito com eles. Vejo que todas as pessoas que entram, saem com uma carga didática enorme, falando muito bem sobre o quanto aprenderam”, comenta a universitária.

A jovem está entre os 100 estudantes que farão estágio no Grupo Tapajós por meio de uma parceria com o Centro Universitário do Norte (Uninorte) e a Faculdade Estácio. O programa, que começou em 2019, já contribuiu para a formação profissional de 415 finalistas do curso de Farmácia na capital. Conforme o setor de Recursos Humanos da empresa, mais da metade (60%) foi contratada após o término da graduação.

“Com certeza eu pretendo ser contratada pela empresa depois. Realmente é algo que eu almejo, que pretendo buscar durante o meu período lá”, afirma Richaelly dos Santos.

Oportunidades

Há pouco mais de um ano, a subgerente Raimunda da Silva Santos, 40, não trabalhava nessa função. Em março de 2022, ela entrou no Grupo Tapajós como estagiária no mesmo programa que agora inicia nova turma. Ao final do período de estágio, surgiram vagas para o cargo de consultora de vendas e Raimunda não perdeu a oportunidade de se candidatar.

“Participei de um processo seletivo, realizei as provas e fui selecionada. Como eu ainda estava na faculdade, estudava pela manhã e trabalhava à tarde. Fiquei quase um ano nessa função até que me formei e logo depois fui promovida a subgerente na empresa”, conta a farmacêutica.

Contente pela trajetória que trilhou na empresa, hoje ela se diz grata pelo programa de estágios e aconselha outros estudantes a valorizarem esse período na formação profissional.

“Para quem almeja uma carreira de sucesso, um bom salário, o estágio é o primeiro e grande passo para o estudante aprender tudo o que rege a profissão, as leis, a rotina do mercado, tudo”, explica a profissional.

Aprendizado

Coordenadora de desenvolvimento organizacional do Grupo Tapajós, Elaine de Sousa Araújo explica que o programa de estágios do grupo prevê um contrato de trabalho de 240 horas, cerca de dois meses. Ao fim do período, há uma avaliação com a gestão do setor que conduziu o estágio. Se houver vagas e o aluno cumprir os pré-requisitos, pode se candidatar.

“Normalmente, eles iniciam na empresa como operadores de caixa e, após seis meses, já podem concorrer a processos internos, visto que temos planos de carreira. Além disso, impulsionamos o aprendizado dos colaboradores com a Universidade Corporativa, uma plataforma interna de cursos e gratuita para todos”, declara a coordenadora.

Independente das contratações, o estágio tem como principal premissa a criação de um espaço que permita ao estudante aprender sobre a profissão, na prática. Segundo a farmacêutica Ada Maria da Rosa, responsável pela Universidade Corporativa do Grupo Tapajós, os estagiários encontram esse ambiente na empresa.

“Nossos estagiários aprendem sobre os diferentes nomes comerciais, laboratórios, as categorias de produtos e o trabalho nas drogarias. Veem, por exemplo, a entrada e saída de produtos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), que será utilizado por eles futuramente, aprendem sobre as legislações que regem as prescrições, serviços farmacêuticos como aplicação de injetáveis e exames laboratoriais remotos”, disse.

