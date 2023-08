Homem é procurado por cometer dois homicídios em Manacapuru, no interior do AM

Manacapuru (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), divulga a imagem de Luan Aguiar do Nascimento, procurado por dois homicídios ocorridos em datas distintas no município.

Conforme o delegado Rafael Allemand, titular da unidade policial, o primeiro homicídio ocorreu no dia 27 de dezembro de 2022 e vitimou Yan de Souza Bacelar, e o segundo teve como vítima Jarden Renato Toga dos Santos, no dia 26 de julho deste ano.

Denúncias

Quem tiver informações a respeito do paradeiro de Luan deve entrar em contato com pelos números (92) 99517-0201, disque-denúncia da DIP de Manacapuru, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

