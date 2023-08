Em 40 dias de atuação, Operação Aceiro 2023 combateu 160 focos de incêndio no sul do Amazonas

Ação está com segunda fase em andamento e integra o plano do Governo para combater as queimadas no período de estiagem

Manaus (AM) – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), por meio da Operação Aceiro 2023, combateu, entre os dias 12 de julho e 21 de agosto, 160 focos de incêndio no sul do estado. O plano de ação, que está com a segunda fase em andamento, integra a Operação Tamoiotatá – uma força tarefa que reúne órgãos de segurança pública e de meio ambiente na repressão a crimes ambientais em áreas de desmatamento e queimadas.

“Atualmente, nós estamos na segunda fase da Aceiro 2023 e temos atuado com equipes nos municípios de Humaitá, Lábrea, Boca do Acre, Manicoré e Apuí. No dia 8 deste mês realizamos a troca de fase com retorno dos militares que estavam nesses municípios desde o dia 12 de julho e envio de novas equipes para continuar o trabalho de combate aos incêndios nestas cinco cidades”, disse o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz.

Dados

De acordo com os dados do Comando de Bombeiros do Interior (CBI), dos 160 focos de incêndio combatidos, 43 foram em Lábrea, 36 em Humaitá, 35 em Boca do Acre, 24 em Apuí e 22 no município de Manicoré.

Somente na primeira fase da Operação Aceiro, foram combatidos 115 focos de incêndio na região sul do Amazonas. Desde o início da segunda, no dia 8 deste mês, 45 ocorrências deste segmento foram atendidas.

Ação conjunta

No combate operacional dos focos de incêndio na Aceiro 2023, atuam os bombeiros militares, agentes da Força Nacional e brigadistas civis. A missão integra a Operação Tamoiotatá, que reúne órgãos de segurança pública e de meio ambiente na repressão a crimes ambientais em áreas críticas de desmatamento e queimadas.

*Com informações da assessoria

