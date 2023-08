Manacapuru sedia a 1ª Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento no AM

Manacapuru (AM) – O município de Manacapuru (a 84 quilômetros de Manaus) sediará, nesta sexta-feira (25), a primeira atividade que visa divulgar, nos municípios do interior do Estado do Amazonas, as oportunidades da Lei de Informática, dos incentivos fiscais da Amazônia Ocidental e das possibilidades de industrialização, por meio da utilização de matéria-prima regional. Sob o título de 1ª Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento no Amazonas, o evento será realizado das 14h às 19h, no Teatro Municipal Casa da Cultura, na região central da localidade conhecida como “Terra das Cirandas”.

O programa de interiorização do desenvolvimento foi criado pela Suframa e, além de uma das prioridades da Autarquia, tem o apoio de instituições parceiras como o Banco da Amazônia (Basa), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), e da Prefeitura Municipal de Manacapuru.

A ação prevê também a extensão do processo de verticalização da cadeia produtiva para beneficiamento da juta e da malva, entre outros produtos, com possibilidade da instalação de agroindústrias no município e fomento à geração de emprego e renda para a população da localidade.

Manacapuru possui uma população superior a 97 mil habitantes, conforme o Censo de 2019 promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo tido como o quarto município mais populoso do estado. A economia caracteriza-se especialmente pela agricultura, em particular a cultura da Juta.

No evento da próxima sexta-feira, a Suframa irá abordar os seguintes assuntos: Incentivos Fiscais da Suframa para empresas na Amazônia Ocidental e Amapá; Recursos de PD&I da ZFM aplicados à Amazônia Ocidental e Amapá; Como apresentar Projetos na Suframa; Ações de interiorização executadas por meio de transferências de recursos da União; Cadastro e compra nacional e importada com incentivo fiscal.

Transferido

O evento Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento no Amazonas previsto para ocorrer também esta semana, em Anori (a 195 quilômetros de Manaus), foi transferido para outra data, a ser definida pela Suframa e prefeitura local.

