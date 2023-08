Empreendedores do Amazonas são beneficiados na Feira ViaNorte

Manaus (AM) – Para celebrar o Dia do Feirante, nesta sexta-feira (25), ocorrerá, no Shopping Manaus ViaNorte, uma feira de produtos regionais, criativos e de economia solidária com 25 empreendedores da capital e do interior do Amazonas. No local, os trabalhadores podem vender produtos diariamente.

Conhecida como “Feira ViaNorte”, o local fica no primeiro piso do centro de compras, é realizada pelo Manaus ViaNorte e organizada pelo “Instituto Mãos Que Criam Artes”. Além disso, oferece uma ampla variedade de produtos com valores acessíveis para o consumidor.

A feira ocorre de segunda a quinta-feira, das 12h às 21h; nas sextas-feiras e sábados, das 12h às 22h; e aos domingos, das 14h às 21h.

“Essa é uma das nossas ações ao qual apoiamos os pequenos empreendedores, pois aloca tudo em um só espaço e isso potencializa ainda mais o fluxo de venda dos empreendedores, além de trazer uma importante facilidade para o consumidor”, explica Vinícius Teixeira, gerente de Marketing do ViaNorte.

Na feira, os consumidores encontram frutas, legumes e verduras orgânicos cultivados por famílias de Rio Preto da Eva, município a 81 quilômetros da capital, e também queijos artesanais vindos de Autazes, situada a 111 quilômetros de distância. Além disso, há artesanatos, um espaço gastronômico, roupas e produtos diversificados.

Produtos da economia criativa são vendidos na feira Foto: Divulgação

A feira também possui um espaço do Instituto Mãos Que Criam Artes, organização que beneficia mulheres vítimas de câncer e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Todos os valores arrecadados pelo ‘Mãos Que Criam Artes’ na ‘Feira ViaNorte’ são investidos em ações solidárias e de assistência social, como palestras de conscientização e autoestima, empoderamento feminino e técnicas de empreendedorismo. Isso é muito importante para as mulheres, principalmente àquelas que foram ou são vítimas de câncer. Todos os meses, nós também entregamos cestas básicas para as famílias que mais precisam”, destaca.

Os interessados em expor seus produtos e serviços na Feira, devem entrar em contato com Auryneth Alves, por meio do contato (92) 98465-8263. Para saber mais sobre o Instituto Mãos Que Criam Artes, visite o perfil no Instagram: @imacriartam.

