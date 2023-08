Seminf constrói pontes de madeira no bairro São José, em Manaus

Nesta quarta-feira (30), as equipes de obras da Prefeitura de Manaus atuam na construção de uma ponte com 60 metros de extensão no beco Beija-Flor, no bairro São José, zona Leste, que teve a antiga ponte totalmente deteriorada pela ação do tempo.

“Avaliamos as péssimas condições de conservação da ponte, que é o único acesso ao beco Beija-Flor, e a determinação do prefeito David Almeida foi a construção de um novo equipamento. Estamos implantando uma ponte nova com madeira de qualidade, garantindo segurança aos moradores”, afirmou o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Efrain Aragão.

Mais de 40 famílias são beneficiadas com a construção da nova ponte. O beco Beija-Flor também foi beneficiado com o recapeamento do início do acesso, onde cerca de 70 metros receberam um novo pavimento.

Entre as famílias beneficiadas está a da cozinheira Ana Vasconcelos. “Eu tinha muito medo de caminhar na antiga ponte, porque tinha que escolher a madeira para pisar, uma vez que a maioria estava podre e quebrada. Agora sim, está uma beleza. Estou muito feliz e grata pelo trabalho da prefeitura, que vai devolver a segurança que a gente tanto esperava. Agradeço muito, porque o prefeito David olhou pela gente”, afirmou a moradora.

Em paralelo, as equipes trabalham na construção de 60 metros de uma outra ponte, no beco da Alegria, também no bairro São José.

O material utilizado atende às normas ambientais, respeitando as características naturais das edificações, para que haja maior durabilidade. Todas as pontes serão entregues aos moradores do São José ainda esta semana.

