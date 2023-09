Atleta do Irã é banido do esporte após cumprimentar adversário de Israel

País persa possui uma política que proíbe esportistas do país de competirem contra israelenses; banimento foi criticado

Polônia – O halterofilista Mostafa Rajai foi “banido pela vida” da federação do esporte do Irã. O alteta competia no Campeonato Mundial Masters na Polônia e, depois de conquistar a segunda colocação, cumprimentou o adversário de Israel, Maksim Svirsky.

“A Federação de Halterofilismo condena veementemente a ação do veterano levantador de peso da equipe iraniana durante o Campeonato Mundial de Veteranos, o que vai contra os ideais da República Islâmica do Irã”, emitiu em comunicado a entidade.

Enquanto o atleta foi banido de todos os esportes do país e impedido de entrar nas instalações esportivas, o chefe da delegação no torneio, Hamid Salehinia, foi demitido e o Comitê de Levantadores de Peso foi dissolvido. O grupo foi chamado “malfeitores” pela federação.

“A Federação de Halterofilismo segue integralmente os ideais do Imam Rahel e as orientações do Líder Supremo da Revolução [Islâmica] que não reconhece o regime ilegítimo de Israel”, continuava a nota.

O boicote foi criticado pelo atleta de Israel, que afirmou que nunca pensaria que o encontro com o iraniano “teria consequências tão abrangentes”, segundo o jornal israelense “Ynet”. “É simplesmente estúpido. É uma pena que a política seja trazida para o esporte. Eu não deveria ter subido ao pódio e apertado a mão dele? Esta é a coisa básica a fazer. Apertei a mão do vencedor austríaco e também de Rajaei, que ficou em segundo lugar”, completou.

O Irã possui uma política que proíbe os atletas persas enfrentem israelenses em competições esportivos. Em 2022, o lutador iraniano Amir Yazdani teve seu peso aumentado de propósito pelos treinadores, para que ele fosse desclassificado e não precisasse competir contra um atleta nascido em Israel.

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse em 2021 que os atletas deveriam seguir com o boicote contra Israel, por mais que isso os custassem medalhas ou fossem disciplinados por organizações internacionais.

