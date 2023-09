50ª edição da Taça Brasil de Futsal termina com título invicto do Estrela do Norte

Manaus (AM) – O título da 50ª Taça Brasil de Futsal Adulto Masculino é do Estrela do Norte/Manaus. No último sábado, 2/9, a equipe manauara assegurou a conquista inédita para o futsal amazonense ao vencer o Campo Largo-PI por 4 a 3. Realizada pela primeira vez em solo amazonense, a competição nacional teve os jogos sediados na Arena Amadeu Teixeira, com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), e foi operada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFs), com suporte local da Federação Amazonense de Futsal (FAFs).

Os gols do Estrela do Norte na finalíssima foram marcados por Giannini (2), Kleyton e Levi. William (2) e Rudson emplacaram os gols piauienses, mas a festa foi da torcida manauara na pulsante Arena Amadeu Teixeira. A campanha do título foi invicta, com quatro vitórias e um empate.

“Fechamos com chave de ouro esta grande competição, que a prefeitura, por meio da FME, teve grande satisfação em ceder apoio. Por uma semana, Manaus foi a capital do futsal nacional. O torcedor manauara é apaixonado por esporte e muito competitivo. Foi muito bonito ver a festa e a vibração com o título do Estrela do Norte. Nos dá ainda mais força para continuar promovendo momentos como este para o nosso povo”, declarou Alexandre Maciel, diretor-presidente da FME.

O Estrela do Norte, que é sediado no bairro São José, na zona Leste de Manaus, e também apoiado pela prefeitura, está garantido na Divisão Especial da Taça Brasil em 2024, assim como o adversário da decisão.

A trajetória do Estrela do Norte/Manaus na Taça Brasil

Primeira fase

Estrela do Norte/Manaus Futsal 4 x 1 Independente-RR

Estrela do Norte/Manaus Futsal 4 x 2 AEP/Bodoquena-MS

Estrela do Norte/Manaus Futsal 3 x 3 Campo Largo Futsal-PI

Semifinal

Estrela do Norte/Manaus Futsal 5 x 2 AABF Maranhão Futsal

Final

Estrela do Norte/Manaus Futsal 4 x 3 Campo Largo Futsal-PI

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: Ator Victor Meyniel é vítima de homofobia no Rio de Janeiro

Prefeito realiza visita técnica ao complexo ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’

Parte do staff e rouparia da seleção já chegaram em Belém