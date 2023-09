Prefeito realiza visita técnica ao complexo ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou na manhã deste domingo, 3/9, uma visita técnica ao complexo portuário, localizado no centro histórico da cidade, onde ocorrerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, o “#SouManaus Passo a Paço 2023”. No local, o chefe do executivo municipal destacou o avanço da montagem de palco e estrutura de cenografia, em especial, a montagem do palco “Guardião da Amazônia” que alcança mais de 90% das estruturas montadas.

“Nós estamos há 15 dias montando toda a estrutura do evento, e hoje à noite nós teremos um teste final para ver todos os detalhes dessa estrutura, que está sendo montada diante de todo esse lindo cenário amazônico. Aqui no porto de Manaus, as pessoas vão ter a dimensão do que vai ser esse evento, então nós esperamos a população da cidade nos dias 5, 6 e 7. Sem dúvida alguma, será um marco na cultura, no entretenimento, na gastronomia e no empreendedorismo da nossa cidade”, assegurou Almeida.

O palco da plataforma “Malcher”, que receberá no primeiro dia atrações como Léo Magalhães, Zé Felipe e David Guetta, possui um tamanho de 20×20 metros e três telões em LED. Cerca de 40 pessoas estão envolvidas direta e indiretamente nos trabalhos de montagem, solda, iluminação e pintura.

Com 100 horas de imersão e experiência artístico-cultural, o megaevento realizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). no entorno do Paço Municipal, no centro histórico, tem a expectativa de atrair 500 mil pessoas nos três dias de festival de modo rotativo, e inserir a cidade de Manaus na rota dos grandes eventos. Nesta edição, são mais de 600 trabalhadores da cultura, distribuídos em nove segmentos, representados, legalmente, por 77 bandas.

*Com informações da assessoria

