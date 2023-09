Vídeo: Ator Victor Meyniel é vítima de homofobia no Rio de Janeiro 

As agressões aconteceram neste sábado (2/9), em Copacabana

Rio de Janeiro (RJ) – O ator Victor Meyniel foi vítima de um crime de homofobia neste sábado (2/9), na portaria de um prédio em Copacabana, na zona sul do Rio. Em um vídeo, publicado pelo advogado dele, Ricardo Brajterman, é possível ver o rapaz sendo brutalmente agredido, enquanto o porteiro do edifício fica sentado assistindo a cena.

“Estamos adotando todas as medidas judiciais cabíveis na esfera cível e criminal. Esse crime bárbaro não passará impune. É tudo absurdo, a brutalidade do criminoso e a a omissão do porteiro”, afirmou o advogado.

Veja o vídeo:

GRAVE: O ator Victor Meyniel foi vítima de homofobia e agressão, neste sábado (2) em um prédio em Copacabana, zona sul do Rio. Em nota a assessoria do artista afirma que o ator fez um boletim de ocorrência exame de corpo de delito. pic.twitter.com/fcHXuoqpbk — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 3, 2023

Em uma nota oficial, Ricardo Brajterman informou que Victor Meyniel e a mãe prestaram queixa na delegacia e abriram um boletim de ocorrências. O ator também passou por exame de corpo de delito.

Já o agressor foi preso e encaminhado para um hospital. “O agressor foi preso e encaminhado na tarde de sábado para o hospital. A prisão preventiva (do agressor) foi pedida. Ele também está sendo acusado de falsidade ideológica porque se identificou como médico da aeronáutica”, diz a nota.

De acordo com o comunicado, o porteiro do prédio também foi indiciado por omissão de socorro.

