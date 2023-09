Parte do staff e rouparia da seleção já chegaram em Belém

Belém (PA) – Os jogadores da Seleção Brasileira chegarão a Belém para enfrentar a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, apenas nesta segunda-feira (4). No entanto, a CBF já está organizando toda a logística para a semana de treinos da equipe no Pará.

Um dos membros do staff da Seleção que está em Belém é o chef de cozinha da delegação. Segundo a fonte da reportagem, ele está hospedado no hotel em que os comandados de Fernando Diniz vão ficar. Demais membros da equipe da CBF, assim como o restante da comissão técnica, devem desembarcar na capital do Pará nas primeiras horas desta segunda-feira (3). A expectativa é que grande parte deles chegue de madrugada.

Após a chegada da comissão, quem deve desembarcar em Belém são os jogadores. De acordo com a fonte, eles devem chegar separados, em voos fretados. A expectativa é que até a noite, todos os atletas já estejam no Pará para fazerem a primeira reunião com o técnico Fernando Diniz.

Rouparia em peso

O que já chegou em Belém são os materiais esportivos que serão usados pelos jogadores durante a estadia. Segundo uma fonte, na madrugada deste domingo (3) foram despachados na capital mais de 300 cases com a rouparia da Seleção. Entre os materiais estão uniformes de treino, de jogo, de concentração e de viagem.

Brasil e Bolívia

A Seleção enfrenta a Bolívia na próxima sexta-feira (8), no estádio Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa. A partida começa às 21h45, horário de Brasília.

