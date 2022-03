Pequenos empreendedores de Eirunepé recebem créditos

Dando início às ações do programa no ano de 2022, cerca de 200 proponentes receberão benefício

Eirunepé (AM) – O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), realiza nesta semana a primeira ação do ano de 2022 do Crédito Solidário. O programa vai atender pequenos empreendedores de Eirunepé (a 1.160 quilômetros da capital), na quarta e quinta-feira (16 e 17/03), das 8h30 ao meio-dia e das 13h, às 17h, na Escola Estadual João Conrado, na rua Santa Maria, 741, bairro N.S. de Fátima.

Serão beneficiados 200 proponentes do município, com recursos que totalizam R$ 400.000.

Com a ação por meio do Crédito Solidário, o Estado disponibiliza financiamentos para fomentar o mercado de trabalho informal, com linhas de crédito para pessoas que desejam ser incluídas no contexto socioeconômico, realizando trabalhos informais para a geração de renda familiar, ligados à prestação de serviços, como profissionais da beleza, vendas de lanches, confecções, artesanato e outros.

O valor disponível para cada aprovado vai de R$ 500 a R$ 2 mil.

Crédito Solidário

O programa do Governo do Estado disponibiliza o acesso ao crédito de forma orientada e desburocratizada.

O objetivo é promover o resgate social e econômico a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, sejam elas desempregadas, sem vínculos empregatícios ou subempregadas, buscando oferecer uma alternativa de crédito.

A ação disponibiliza recursos que servirão como capital de giro para micro e pequenos empreendedores, permitindo-lhes impulsionar seus negócios e, dessa forma, conquistar uma fonte de renda segura.

Parceria

O Crédito Solidário é resultado de uma parceria entre o FPS e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), com o objetivo de levar um sistema de financiamento para pessoas desempregadas ou subempregadas, o que tornará possível sua autossustentabilidade e melhor qualidade de vida.

FPS

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

*Agência Amazonas

