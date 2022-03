Wilson Lima inaugura feira, libera crédito e repassa fomento para Tefé

Tefé (AM) – O governador Wilson Lima realizou, nesta quinta-feira (10), uma série de entregas para produtores rurais e para área social em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). Entre as ações, estão a inauguração da feira de produtos regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), a liberação de crédito a empreendedores e o repasse de fomento a associações tefeenses.

A iniciativa é resultado de ação da ADS, Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

“Eu acompanhei o meu avô na agricultura e vi o quanto era difícil a vida dele. Hoje, na condição de governador, eu tenho a possibilidade de mudar essa realidade. É por isso que eu trabalho muito, é por isso que venho ao interior, é por isso que estamos fazendo essas entregas de insumos, de implementos e de equipamentos para o homem do campo. É por isso que nós estamos entregando, aqui, uma feira para o produtor da agricultura familiar”, destacou Wilson Lima.

O governador visitou Tefé acompanhado do deputado federal Átila Lins e dos parlamentares estaduais Felipe Souza, Saullo Vianna, Abdala Fraxe, Carlinhos Bessa, Joana Darc e Terezinha Ruiz, além do vereador de Manaus, Allan Campelo. O prefeito de Tefé, Nicson Marreira, e vereadores do município acompanharam as ações do Governo do Amazonas.

A nova Feira da ADS beneficia cerca de 30 feirantes da agricultura familiar de Tefé. O município recebeu da Agência o kit feira, composto por quatro tendas, três expositores de pescado, 150 módulos tipo balcão, 70 cadeiras, 70 coletes, 70 bonés e uma faixa. A feira em Tefé é a primeira do interior com as estruturas de balcão, que proporcionará melhor ergonomia aos feirantes e melhor disposição dos produtos.

Para a tefeense Kátia Marinho, 50, ser feirante vai além do trabalho, é um negócio de família. Ela e suas três filhas atuam no ramo, cada uma com barraca e produtos diferentes. Com a inauguração da Feira da ADS, Kátia espera compensar o tempo e a renda perdidos durante a pandemia da Covid-19.

“Para mim, vai ser muito bom, porque a gente vai trazer o produto direto para essa feira, vamos vender nossos produtos. Estou muito ansiosa pela nossa feira, que já está voltando à atividade. Não só eu como todos os meus colegas que estão”, afirmou Kátia, que costuma vender goma de tapioca, tucupi e farinha, entre outros produtos.

Empreendedorismo

Por meio da Afeam, Wilson Lima liberou crédito de até R$ 20 mil a empreendedores de Tefé, como parte do programa “Mais Crédito Amazonas”. Com apenas 18 anos, Guilherme Rodrigues foi um dos contemplados e espera, com o incentivo, seguir os passos do pai, também empresário. Ele recebeu financiamento de R$ 10 mil.

“Significa muito, porque meu pai é empresário também e, eu começando cedo, dá muito orgulho para ele, é uma motivação a mais. Quero agradecer muito ao governo do Wilson Lima. Desde pequeno, [meu pai] já ia me incentivando e eu achei boa a ideia. Ele trabalha na área de aviação, então, vou seguir os ‘trilhos’ dele. No começo, eu vou de comércio e venda, multiplicando o negócio. Vou comercializar estivas em geral”, revelou o jovem empreendedor.

Setor primário

Através de parceria entre a Afeam e o Idam, foram liberados, ainda, R$ 262 mil em Crédito Rural ao setor primário do município. Além disso, o Governo do Estado entregou 60 Cartões do Produtor Primário, 73 Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP), três Cadastros Ambientais Rurais (CARs), uma Licença Ambiental e certificados para produtores do curso de Associativismo e Cooperativismo.

Associações

Por meio do FPS, o governador repassou fomento de R$ 284,5 mil para as Associações dos Produtores Rurais de Hortaliças de Santa Clara (Aprohortes) e de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), beneficiando 280 famílias no total.

“É um benefício que vai ajudar muitos produtores. Eu acredito que, daqui para frente, nós vamos ter um movimento melhor da nossa produção. Nós viemos sofrendo, passamos um ano aqui, com essa pandemia, praticamente todos sem trabalhar. Com esse material, vai ajudar muito”, disse o presidente da Aprohortes, José Barbosa, 51.

A Associação recebeu do FPS dois triciclos, quatro tratoritos e um motor de popa.

Mais ações

Durante a ação integrada, duas granjas avícolas produtoras de ovos de Tefé receberam registro da Adaf, requisito para o selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE-AM). Foram contempladas as granjas Nossa Senhora de Guadalupe e Socorro, com 2,2 mil animais em produção; e São José, com 2,6 mil animais.

