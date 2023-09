Prefeitura planeja construir 10 paradas de ônibus climatizadas até final do ano

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou nesta segunda-feira (4), que até o final do ano a Prefeitura irá entregar 10 paradas de ônibus climatizadas na cidade.

O anúncio foi feito durante entrega do primeiro ônibus 100% elétrico de Manaus e o primeiro da Região Norte. Segundo Almeida, mais veículo serão entregues, bem como as paradas.

“Para este ano, teremos a construção de 10 grandes paradas (de ônibus) com ar-condicionado, sempre onde estiver uma grande aglomeração”, disse o prefeito.

As paradas serão feitas em parceria com drogarias, shoppings, universidades e grandes espaços comerciais, onde “eles vão administrar, cuidar e, assim, usar o espaço par fazer publicidade”. Almeida deu destaque também para proposta de fazer um pacote de iniciativas que busquem modernizar e melhorar o transporte coletivo da cidade.

Infraestrutura

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avançou com as obras de pavimentação do ramal na comunidade Água Branca 1, localizado a 32 quilômetros do perímetro urbano da capital, na rodovia AM-010. Na segunda-feira (4), equipes concluiram quase 2 quilômetros de terraplanagem, dos 10 quilômetros de extensão.

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou ordem de serviço para início dos trabalhos no dia 17 de agosto. As equipes trabalham, ininterruptamente, para trazer dignidade aos moradores da comunidade.

“Foi preciso romper uma bolha de 40 anos de poderes, para colocar um gestor que cuida das pessoas, como o prefeito David Almeida, que não deixa o povo como coadjuvante, e, sim, como protagonista, tendo os seus direitos atendidos. Chega de esquecimento, essa gestão está por todos os lados, até na zona rural”, afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

‘Manaus Verde’

A Prefeitura intensificou os serviços de arborização no período do verão amazônico. O verão amazônico trouxe para a cidade de Manaus, além do calor, a necessidade de se intensificar os cuidados com a arborização da capital. O trabalho de produção, plantio e doação de mudas e o manejo da arborização, incluindo regas noturnas, é realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), com ações previstas no Plano Municipal de Arborização e no programa “Manaus Verde”.

Por meio do programa Manaus Verde, no período de janeiro a julho de 2023, foram produzidas 141.018 mudas a serem utilizadas no plantio e distribuição. No mesmo período, foram doadas 44.889 mudas, em 36 ações de distribuição itinerante em bairros de todas as zonas da cidade e em atendimentos a 173 eventos ambientais de instituições que solicitam o apoio da Semmas. Houve, no mesmo semestre, o plantio de 3.390 mudas de espécies arbóreas. Todos os dados superam as metas previstas no plano de ações do Manaus Verde para o biênio 2023/2024, relacionadas aos últimos 6 meses.

As metas para os 24 meses são a produção de mais 300 mil mudas diversas no Centro de Produção de Mudas, doação de mais de 60 mil mudas diversas à população e instituições diversas, plantio e manutenção de mais de 20 mil mudas arbóreas em diversos pontos da Cidade, atendimento a mais de 200 instituições com doação de mudas e realização de mais de 100 ações itinerantes de doação de mudas em diferentes bairros e zonas da cidade.

Avanços

O prefeito, David Almeida realizou um balanço de ações da gestão municipal e apresentou novos projetos que serão implementados na capital amazonense. A troca do aterro sanitário de Manaus de localização, vagas em creches municipais e as grandes obras foram os principais destaques durante entrevista à Rede Amazônica, realizada na quinta-feira (31).

“A saída desse aterro de onde ele está para um mais longe vai onerar ainda mais os custos da Prefeitura de Manaus em, aproximadamente, R$ 90 milhões por ano. A prefeitura tem o seu próprio aterro, é o aterro municipal, da população da cidade de Manaus, então nós temos a solução que vamos apresentar para a Justiça, e eu tenho certeza que a Justiça vai entender as nossas argumentações e a prefeitura vai continuar gerenciando o seu aterro sanitário, ampliando e fazendo com que seja referência para o Brasil”, disse Almeida.

Durante a entrevista, o prefeito destacou também o avanço das grandes obras que acontecem na cidade, uma delas, é o projeto do complexo viário na interseção entre as avenidas Barão do Rio Branco e Governador José Lindoso (Torres), que já alcança 45% de execução. David Almeida lembra que a obra deve ser entregue até o fim deste ano, seis meses antes do prazo original.

“Nós licitamos para entregarmos no mês de junho do ano que vem. E estamos antecipando. Todas as estacas já estão fincadas e a boa notícia que nós damos para a população da cidade de Manaus, é que nós vamos entregar essa obra exatamente no Natal deste ano, antecipando em seis meses a entrega”, garantiu.

