Homem é assassinado a tiros enquanto pilotava moto no AM

Um homem de 36 anos, que não teve o nome divulgado, foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (25), em uma rua do bairro Mamoud Amed, em Itacoatiara, interior do Amazonas.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a vítima estava pilotando sua moto, quando foi surpreendido por criminosos que se aproximaram dele em outra motocicleta e efetuaram, ao menos, cinco tiros contra o homem.

Uma perícia foi realizada no local do crime e constatou que sete tiros foram efetuados, sendo que cinco atingiram o corpo do homem que morreu no local.

A PM ainda chegou a realizar buscas pela área do bairro Mamoud Amed, porém nenhum suspeito foi localizado. O corpo do homem foi encaminhado para o necrotério do hospital de Itacoatiara.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Interativa de Polícia de Itacoatiara.

