Vale a pena prevenir

Com base nos números que apontam o arrefecimento da pandemia do coronavírus, o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida decretaram, recentemente, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos, medida que já está em pleno vigor.

De acordo com o decreto de Wilson, as pessoas com mais de 70 anos prosseguem obrigadas a usar máscaras em quaisquer situações por fazerem parte de um público mais vulnerável. Nos municípios, fica a critério de cada prefeito seguir ou não as normas de flexibilização adotadas com o Estado vivendo a fase amarela da pandemia, um quadro de grande estabilidade sanitária graças ao avanço da vacinação.

Otimista com os números da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Wilson Lima também decretou a ampliação da capacidade de público nos eventos para 100%. O governador concluiu que a flexibilização é segura em todos os sentidos em virtude do baixo número de internados por causa da pandemia e da não existência de pacientes internados em leitos de Unidades de Cuidados Intermediários (UCI).

No último final de semana, a taxa de ocupação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estava bastante baixa. Dos 460 leitos clínicos Covid, a taxa de ocupação era de 18%, com 84 internados. No comparativo dos dez primeiros dias de março de 2021 e de 2022 houve redução de 94% nas hospitalizações, passando de 476 em março de 2021 para 25 pacientes internados no mesmo período em 2022.

Os números, portanto, jogam a favor da flexibilização que Wilson Lima e David Almeida promovem na esperança de que a população faça a sua parte e dê a resposta devida, não deixando de usar máscaras em ambientes fechados.

