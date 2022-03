Revoada de prefeitos e ex-prefeitos para o União Brasil de Wilson Lima

Com o ingresso do governador Wilson Lima no União Brasil, prevê-se uma grande revoada de prefeitos para o novo partido do chefe executivo estadual, segundo apurou a coluna junto a políticos ainda filiados ao PSC, mas que deverão seguir o governador na mudança de legenda.

Atualmente, o PSC, ex-partido de Wilson, possui 13 prefeitos que, agora, vão se mudar para o União juntamente com prefeitos e ex-prefeitos de outras legendas que desejam acompanhar o governador.

O União também será forte na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), devendo se transformar na maior bancada da Casa, conforme conversas e articulações em marcha. Ontem, quatro deputados disseram à coluna que estão propensos a aderir ao União.

O maior partido

Com 81 parlamentares em suas fileiras, o União Brasil é o partido com o maior número de deputados na Câmara Federal, à frente do PT, segundo colocado, com 53.

O União terá quase R$ 800 milhões de Fundo Eleitoral para distribuir entre os seus candidatos nas eleições deste ano.

Deputados elogiam

Em discurso da tribuna da Assembleia Legislativa (Aleam), o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) elogiou o presidente Jair Bolsonaro por ter aceitado reeditar, a pedido do governador Wilson Lima, o decreto que reduz em 25% a alíquota do IPI.

“Parabenizo Bolsonaro pelo olhar diferenciado ao Amazonas e por ter atendido ao apelo do governador Wilson Lima, já que o decreto causava desassossego pelos prejuízos que poderia provocar à Zona Franca de Manaus e à população amazonense”, manifestou Belão.

Além do líder progressista, também o deputado Adjuto Afonso (PDT) destacou a reedição do decreto cuja nova versão deixará de fora os produtos fabricados na ZFM amparados pelo PPB (Processo Produtivo Básico).

“Sensibilidade”

Fiel escudeiro do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Parlamento Estadual, o deputado Delegado Péricles foi outro que elogiou o chefe do Palácio do Planalto por ter concordado em reeditar o decreto que reduz em 25% o IPI.

“Destaco a sensibilidade do presidente Bolsonaro em deixar de fora do decreto os produtos da Zona Franca de Manaus”, disse o parlamentar.

Novos investimentos

No entender do governador Wilson Lima, os incentivos fiscais da ZFM não serão eternos, mas a transição do atual modelo para novas matrizes econômicas exige planejamento com ações de parceria do Amazonas com o Governo Federal.

As ações planejadas, conforme o mandatário, envolvem, por exemplo, a exploração sustentável do potássio em Autazes, do gás natural em Silves e a bioeconomia.

“A gente não pode prescindir da ZFM. A gente só pode começar a fazer um processo de transição quando a gente tiver algo que garanta competitividade para as empresas e os empregos de quem está na Zona Franca de Manaus”, pontuou Wilson.

“Vagabundos”

As fortes críticas do deputado estadual Sinésio Campos (PT) contra o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, viralizaram nas redes sociais, onde internautas fazem coro aos ataques disparados pelo líder petista da tribuna da Assembleia Legislativa na quarta-feira (09).

Em Moção de Repúdio, Sinésio exigiu providências da Comissão da Mulher da Aleam acerca de Ferraz que, no Dia Internacional da Mulher, destratou um grupo de pessoas, a maioria mulheres, em plena via pública na cidade de Iranduba.

Conforme Sinésio, o prefeito classificou os manifestantes de “vagabundos”.

Potássio pode passar

Conforme o líder do governo na Câmara Federal, deputado Ricardo Barros (PP-PR), o PL 191/2020, que flexibiliza as regras para exploração mineral em terras indígenas na Amazônia, tem tudo para ser aprovado na próxima semana.

Barros garante que a bancada governista no Congresso está unida para aprovar a matéria, apesar da pressão em contrário de grupos ambientalistas.

Autazes aguarda

Se o PL passar, o Governo Federal estará livre para autorizar a extração das reservas de potássio, que seriam usadas para abastecer a indústria de fertilizantes do país.

A grande jazida situada em Autazes, no Amazonas, será uma das prioridades do presidente Bolsonaro.

Indígenas

As dificuldades para a exploração de potássio na região de Autazes não podem ser atribuídas apenas à questão indígena.

Para o deputado Serafim Corrêa, “a exploração de silvinita tem alto custo porque o Linhão de Tucuruí terá que ser estendido até Autazes”.

No caso do Linhão, o problema maior é que a empresa concessionária responsável por levar o Linhão de Manaus para Tucuruí está exigindo da ANEEL um realinhamento de preço de R$ 1,5 bilhão.

Paiva reconduzido

O defensor público geral, Ricardo Paiva, foi reconduzido, na quarta-feira (9), ao cargo destacando os avanços da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) nos últimos dois anos.

A solenidade ocorreu no Teatro Amazonas, no Centro de Manaus.

Auxílio-Gasolina

Por 61 votos a 8, o Senado aprovou ontem o projeto de lei que altera a política de preços da Petrobras e cria uma conta de estabilização de tarifas, o “Auxílio-Gasolina.

Bombardeado pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes, o “Auxílio” terá um custo da ordem de R$ 3 bilhões, contemplando os beneficiários do programa Auxílio Brasil.

A proposta ainda passará pelo crivo da Câmara dos Deputados.

Na estratosfera

Ontem, a Petrobras elevou os preços dos combustíveis à estratosfera.

A estatal aumentou em 18,7% o preço da gasolina e em 24,9% o preço do diesel nas refinarias, a partir desta sexta-feira (11).

O gás liquefeito de petróleo (GLP) também aumentou 16%.

Ficha Limpa

O Supremo Tribunal Federal rejeitou uma ação que trata do tempo de inelegibilidade em casos de condenação definitiva pela Lei da Ficha Limpa.

Os ministros não chegaram a uma conclusão sobre o mérito da ação, e o parecer foi proferido por questões processuais.

