Foragido do Acre por roubo e organização criminosa é preso no AM

Vanderson Ferreira da Silva, de 26 anos, foi preso nesta quinta-feira (5), em Pauini, no interior do Amazonas, por roubo majorado e organização criminosa praticados em Rio Branco, estado do Acre, durante a Operação Cavalo de Troia.

Segundo o escrivão André Chaparro, a operação foi desencadeada após as equipes policiais tomarem conhecimento da atuação de grupos criminosos no município.

“No decorrer das diligências, verificamos que Vanderson era foragido do estado do Acre, e estava residindo em Pauini. Ele já possuía mandado de prisão preventiva pelos crimes de roubo e organização criminosa. Com base nisso, conseguimos efetuar sua prisão”, informou Chaparro.

Ainda segundo o gestor, o indivíduo possuía uma vasta ficha criminal por delitos praticados em Rio Branco, no Acre, entre eles, tráficos de drogas. A ordem judicial em nome dele foi decretada no dia 6 de julho deste ano, pela Vara de Delitos e Organizações Criminosas de Rio Branco.

A operação Cavalo de Troia iniciou nesta quinta-feira (5) e vai se estender até domingo (8) voltada ao combate ao crime organizado e o tráfico de drogas, visando levar mais segurança à população de Pauini.

Vanderson responderá por roubo majorado e organização criminosa. Ele ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

