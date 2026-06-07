São Paulo de Olivença

Durante o interrogatório, o suspeito admitiu parcialmente os fatos e tentou atribuir responsabilidade à vítima

São Paulo de Olivença (AM) – O homem de 33 anos que foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Amazonas, em São Paulo de Olivença, acusado de estuprar a enteada de 13 anos, gerou indignação nas autoridades ao tentar transferir a responsabilidade dos abusos para a própria vítima, alegando em depoimento que a menor “se insinuava” para ele. A prisão foi efetuada pela equipe da 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) na residência da mãe do investigado, na sexta-feira (5).

Conforme as investigações lideradas pelo delegado Renato Alves, os crimes de estupro de vulnerável no contexto de violência doméstica ocorriam há cerca de dois anos debaixo do teto onde a adolescente morava com a família, aproveitando-se do período em que o autor manteve um relacionamento afetivo com a mãe da jovem. O episódio mais recente da série de abusos foi registrado em meados de janeiro deste ano.

O caso veio à tona e avançou juridicamente após a realização de uma escuta especializada, procedimento protegido no qual a adolescente relatou toda a dinâmica da violência sofrida. Ao ser confrontado na delegacia, o homem admitiu parcialmente os atos libidinosos antes de fazer as declarações culpabilizando a menor. Diante da gravidade dos fatos e do cinismo do agressor, a prisão preventiva foi expedida pela Justiça. O criminoso passou por audiência de custódia e permanece encarcerado no sistema prisional à disposição do Poder Judiciário.

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