Amazonas FC vence partida e garante vaga na série B do Brasileirão

Manaus (AM) – O Amazonas FC enfrentou o Botafogo-PB, pela segunda fase da Série C, neste sábado (7), na Arena da Amazônia, em Manaus, e o clube da casa garantiu a vitória com o placar de 2×0, tendo acesso direto à série B do Brasileirão.

De pênalti, aos 19 minutos, Diego Torres abriu o placar para o Amazonas FC. Em seguida, aos 23 minutos, Rafael Tavares fez 2×0 para o time da casa.

Após cinco minutos de acréscimo no segundo tempo, o jogo finalizou com a vitória histórica do time amazonense. Com o resultado, após 17 anos, um clube estadual retorna à segunda divisão. Foram disponibilizados 44,5 mil ingressos para a partida.

Torcida em peso

Foto: Jadson Lima

Os manauaras foram em grande número apoiar o Amazonas FC. Com todos os ingressos vendidos, os torcedores animaram a partida e ajudaram o clube local a fazer história.

Nas redes sociais, vídeos foram postados para mostrar o clima da arena e a empolgação dos torcedores. Nesse jogo, a Onça-Pintada teve chance real de subir de divisão, após quase 20 anos sem um clube amazonense disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Amazonas FC entrou em campo com os seguintes titulares: Edson Mardden, Patric, Maycon< Jackson, PH, Renan Castro, Igor Bolt, Italo, Luan Santos, Rafael Tavares e Diego Torres.

Apesar de suspenso, o atacante e artilheiro Sassá chegou no estádio aplaudido pela torcida. Todos os ingressos da partida foram esgotados.

Arena da Amazônia completamente lotada! Torcida sonha com o acesso do Amazonas pra Série B do Brasileirão pic.twitter.com/rwH7CL3D05 — Rômulo Almeida (@_AlmeidaRomulo) October 7, 2023

Leia mais

Manauaras lotam a Arena da Amazônia em apoio ao Amazonas FC

VÍDEO: Neymar deseja boa sorte ao Amazonas FC antes de partida

Venda de ingressos infantis para jogo do Amazonas FC causa polêmica nas redes sociais