VÍDEO: Neymar deseja boa sorte ao Amazonas FC antes de partida

O jogador Neymar apareceu em um vídeo postado nas redes sociais do Amazonas FC desejando uma boa partida e boa sorte ao time que entra em campo na Arena da Amazônia neste sábado (7), válido pela segunda fase da Série C.

Na disputa contra o Botafogo-PB, o clube amazonense tem chance real de conquistar uma vaga na segunda divisão do Brasileirão. Com todos os ingressos vendidos, a Onça-Pintada tem chance real de subir de divisão, após 17 anos sem um clube amazonense disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

A mensagem de Neymar animou os torcedores do Amazonas FC, que brincaram nos comentários: “Já pode anunciar a contratação?”.

A partida entre o time amazonense e o paraibano acontece a partir das 17h na Arena da Amazônia, em Manaus.

