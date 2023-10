Manauaras lotam a Arena da Amazônia em apoio ao Amazonas FC

Manaus (AM) – Minutos antes de iniciar a partida entre o Amazonas FC e o Botafogo-PB, válido pela segunda fase da Série C e que ocorre neste sábado (7) na Arena da Amazônia, em Manaus, torcedores manauaras começaram a lotar o estádio para apoiar o clube da casa.

Nas redes sociais, vídeos foram postados para mostrar o clima da arena e a empolgação dos torcedores. Nesse jogo, a Onça-Pintada tem chance real de subir de divisão, após 17 anos sem um clube amazonense disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Amazonas FC entra em campo com os seguintes titulares: Edson Mardden, Patric, Maycon< Jackson, PH, Renan Castro, Igor Bolt, Italo, Luan Santos, Rafael Tavares e Diego Torres.

Apesar de suspenso, o atacante e artilheiro Sassá chegou no estádio aplaudido pela torcida. Todos os ingressos da partida foram esgotados.

🟢 Onça Pintada já está no aquecimento, aqui na Arena da Amazônia! #SerieC #FutebolAmazonense #AFlorestaÉABolaDaVez #VamoSuBirOnça #Amazonas pic.twitter.com/Ik7iN9LKlE

Arena da Amazônia completamente lotada! Torcida sonha com o acesso do Amazonas pra Série B do Brasileirão pic.twitter.com/rwH7CL3D05