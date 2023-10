Manaus (AM) – Às vésperas do confronto histórico entre Amazonas FC e Botafogo-PB, válido pela segunda fase da Série C, que ocorre neste sábado (7), na Arena da Amazônia, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) informou que criança de seis até 12 anos terão que apresentar ingresso para acompanhar o confronto.

Em todos os jogos do Amazonas FC, o clube assegurou a gratuidade para crianças até 12 anos. No informativo sobre o jogo, a Portaria Conjunta Nº 0001/2015-GS/SSP relembra que é proibida a entrada de menores de cinco anos na partida.

A medida repercutiu na internet e a Deputada Estadual (UB) Joana Darc esclareceu, por meio das suas redes sociais, que crianças poderão entrar na arena e terão acesso a gratuidade, uma vez que o site que vendeu os ingressos aponta que pessoas com deficiências (PCD’s) e crianças de 6 até 12 anos não pagariam o passaporte.

“Podem ir para a arena? Não tem problema. Devem pagar ingresso? Não, não tem nenhuma lei dizendo isso, e quando se teve a venda online, tinha as normas que se falava que a gratuidade seria para PCD’s e crianças de 6 a 12 anos. Não tem mais ingresso para comprar. Não pode ser barrado”, ressaltou a parlamentar.

A jornalista esportiva Larissa Balieiro também se pronunciou por meio da sua conta no ‘X’ para manifestar sua indignação.

“O Amazonas fez, em todos os seus jogos, gratuidade para crianças até 12 anos. Eis que agora, no filé, aparece tudo quanto é órgão estipulando mil exigências. Neste momento, após a semana toda o clube ter a informação de que seria como antes, órgãos do CICC proibiram crianças. Isso é desrespeitoso. Não tem mais ingressos. Quantos pais não compraram pros seus filhos justamente por conta dessa informação. Agora é todo mundo se importando e aparecendo né? Amazonas já jogou na Arena este ano com público grande. E no Zamith? Quando teve jogo lá, com lotação máxima? Parabéns pra quem gosta de afastar o torcedor amazonense do estádio. Estão colaborando e muito! Se for pra fiscalizar e exigir, que aconteça SEMPRE e no TEMPO HÁBIL para que dê oportunidade de todos conseguirem se organizar”, escreveu na plataforma.

A postagem feita pela Polícia Militar do Amazonas informando a obrigatoriedade da compra de ingresso para crianças de 6 a 12 anos foi apagada das redes sociais.

A equipe do Em Tempo entrou em contato com a assessoria do Amazonas FC para esclarecer a situação e o time informou que está avaliando a situação e informará assim que possível.

