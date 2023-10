David Almeida dá início a arborização do parque Amazonino Mendes em Manaus

A área que será arborizada é a primeira etapa do parque, que é linear, às margens do igarapé do Mindu

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, na manhã desta quinta-feira (12), o início dos trabalhos de arborização do parque Amazonino Mendes, localizado nas avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, zona Leste da cidade.

Conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), a área que será arborizada é a primeira etapa do parque, que é linear, às margens do igarapé do Mindu, e as mudas são de espécies nativas da região, apropriadas para esse tipo de local e também por proporcionarem sombreamento para as áreas de uso da população.

“Estamos fazendo o plantio de mudas de ipês, onde iremos inaugurar a alameda dos ipês. E neste espaço aqui, nós iremos fazer o plantio de mais de 200 mudas de plantas, árvores, e, assim, nós teremos esses espaços verdes sendo ampliados na nossa cidade”, disse Almeida.

No local, também serão plantadas espécies frutíferas, sendo um atrativo para a fauna local. No total, 200 mudas de árvores serão plantadas pela prefeitura.

Devido à alta compactação do solo, estão sendo abertas covas maiores, medindo 80 centímetros x 80 centímetros x 100 centímetros, para garantir o sucesso do plantio.

“É importante que a população contribua com a preservação da arborização, e contribua com esse trabalho que estamos realizando, seja cuidando das árvores e mudas de suas casas, das calçadas, praças e mesmo de uma área verde próxima da sua residência”, completou o diretor de Arborização da Semmas, Deyvson Braga.

Aniversário da cidade

O primeiro parque linear da capital, entre as zonas Leste e Norte, tem projeto arquitetônico do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), estando em uma área de mais de 134 mil metros quadrados, e entra na contagem regressiva para a inauguração. O primeiro trecho do parque Amazonino Mendes, que recebe serviços em várias frentes, será entregue no aniversário da cidade pelo prefeito David Almeida.

Nas comemorações, o prefeito anunciou ainda que o “Boi Manaus 2023”, será adiado para o final do ano, em decorrência da fumaça que encobre a capital amazonense.

“Momentaneamente, nós iremos adiar também o Boi Manaus, um grande evento da nossa cidade, e iremos realizá-lo em uma outra data. E a única manifestação que nós iremos ter é aqui na zona Leste, no parque Amazonino Mendes, onde entregaremos esta primeira etapa do maior parque linear da cidade de Manaus”, explicou o prefeito.

