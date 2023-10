Policial bate em cliente que reclamou de sushi em restaurante: “tu não é tão valente”

Nas cenas bárbaras, mostram o momento que o PM, que trabalhava no local como segurança parte pra cima do cliente com um soco

(Fortaleza – CE) – Um policial militar será investigado após agredir um cliente dentro de um restaurante japonês, no último sábado (7), no bairro Cambeba, em Fortaleza. Conforme as informações divulgadas pelo G1, as agressões começaram após a vítima reclamar da qualidade de um sushi. Um vídeo feito por outro cliente viralizou na internet.

Nas cenas bárbaras, mostram o momento que o PM, que trabalhava no local como segurança parte pra cima do cliente com um soco e em seguida com um aperto no pescoço. A esposa da vítima que estava com o filho e ambos são de Portugal, tenta impedir as agressões ao bater nas costas o policial. Outro cliente aparece e separa os homens.

Em nota, Controladoria Geral de Disciplina, disse que investiga denúncias contra servidores que atuam na segurança do estado do Ceará, e afirmou que a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) apura o caso.

